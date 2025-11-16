Le prix des capsules de café L’Or va augmenter et la raison va vous surprendre

Le prix des capsules L’Or pourrait augmenter de 5 à 10 % en 2026 après la grève des salariés JDE Peet’s près de Saint-Étienne. ( crédit photo : Getty Images )

Une grève victorieuse… mais coûteuse pour le consommateur

En octobre dernier, les salariés de l’usine d’Andrézieux-Bouthéon (située à une dizaine de kilomètres de Saint-Étienne) du géant néerlandais du café JDE Peet’s se sont mobilisés pour obtenir une revalorisation de leurs salaires et une meilleure répartition des bénéfices. Leur mouvement, long et suivi, a été qualifié de victoire par les syndicats. L’entreprise a donc consenti à augmenter la masse salariale et les primes. Ces ajustements vont se traduire in fine par une augmentation des prix de certains de leurs produits dès le début de l’année 2026. L’impact va se ressentir notamment sur le prix des capsules de café L’Or. En effet, le site est le seul en France fabriquant des capsules en aluminium.

Votre café quotidien va augmenter vos dépenses annuelles

La hausse du prix des capsules L’Or s’inscrit dans une logique de redistribution plus équitable des profits de JDE Peet’s. En revanche, pour les consommateurs, elle traduit une perte d’achat nette. Pour un foyer consommant deux paquets de capsules par mois, la hausse pourrait se situer entre 5 et 10%, soit 1 à 2 euros par paquet. Sur l’année, cela représente entre 20 et 40 euros supplémentaires par ménage. C’est une somme non négligeable pour les amateurs de café quotidien. Elle s’ajoute à une inflation déjà sensible sur les produits alimentaires.

Le cours du café ne cesse d’augmenter depuis six mois

L’augmentation des prix des capsules L’Or s’ajoute à une tendance de fond déjà fortement inflationniste. Sur la première moitié de l’année 2025, les cours du café brut sur les marchés financiers ont augmenté de 60% au cours des six derniers mois. Les conditions climatiques défavorables au Brésil, en Colombie ou en Éthiopie, les problèmes logistiques, la hausse des coûts de transport et la forte augmentation de la demande mondiale sont en cause. La flambée des tarifs du café s’est déjà répercutée à hauteur de 21,5% sur les prix de ses cafés.

À noter Fin août 2025, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a annoncé le rachat pour 15,7 milliards d’euros de JDE Peet’s, propriétaire entre autres des marques L’Or Senseo, Jacques Vabre, Maxwell House, ou encore Grand’Mère, pour créer un «champion mondial du café».

Ces astuces permettent d’amortir la hausse des prix du café

Face à cette augmentation généralisée des prix du café - et particulièrement celle des capsules L’Or -, voici quelques solutions pour limiter l’impact sur votre budget tout en continuant à profiter de votre tasse quotidienne.

Comparez les marques distributeur: des enseignes comme Carrefour (partenaire The Corner *), Auchan (partenaire The Corner *) ou Casino proposent des capsules compatibles Nespresso à prix réduits, souvent 20 à 30% moins cher comparé aux grandes marques. Le goût peut être étonnamment proche, surtout pour les cafés courts ou moyennement torréfiés. Ce choix permet de préserver le budget sans sacrifier le plaisir.

Achetez en vrac bio: certaines marques comme Malongo, Lomi ou Terres de Café proposent en grain ou moulu des options bio et équitables. Les grains de café vendus en sachet ou en boîte permettent de contrôler la quantité de café utilisé et de réduire le coût par tasse. Le café en vrac présente aussi l'avantage de tester différents crus sans multiplier les capsules individuelles.

Passez au café filtre ou à la cafetière italienne: changer de méthode de préparation est souvent la solution la plus rentable face à la hausse des prix. Une cafetière filtre classique peut réduire le coût par tasse jusqu'à trois fois comparé aux capsules. Cela offre aussi plus de liberté pour choisir l'intensité et l'origine des grains, tout en limitant les déchets plastiques ou aluminium des capsules.

Profitez des abonnements mensuels ou groupés: certaines boutiques en ligne proposent des abonnements pour recevoir régulièrement plusieurs paquets de café à domicile. Des services comme Nespresso ByYou , Malongo Coffeebox ou L'Arbre à café offrent des réductions allant jusqu'à 15% si vous achetez plusieurs paquets à la fois, permettant d'amortir la hausse des prix sans modifier vos habitudes de consommation.

5 alternatives locales et solidaires au café industriel Les amateurs de bons cafés peuvent se tourner vers des alternatives locales et solidaires: par exemple, les cafés équitables français Café Michel ou Cafés Chapuis, la chicorée artisanale Chicorée Leroux, les infusions locales provenant de La Maison de la Tisane, ou encore le café de microtorréfacteurs engagés comme Bonjour Café. Ces alternatives permettent de savourer son café quotidien tout en soutenant les producteurs et en limitant l’impact environnemental.

