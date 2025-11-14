Cette marque bouscule les codes du bricolage en alliant performance et petits prix

La marque Parkside et d’autres enseignes proposent un équipement performant à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )

Parkside, la marque d'outillage signée Lidl, s'est imposée comme un acteur clé du bricolage en Europe. Née en 1994 dans le quartier de Parkside en Angleterre, elle est devenue indépendante en 2022. Avec ses prix serrés et des campagnes publicitaires percutantes mettant en scène Arnold Schwarzenegger, elle gagne de plus en plus en notoriété et en parts de marché.

Parkside devient la référence pour des outils accessibles

Le rapport qualité-prix proposé par la marque fait de l'ombre aux géants du bricolage. La marque Parkside commercialise des meuleuses d'angle à 39,90 euros , contre 67 euros pour la marque Bosch . La mallette d'outils de 108 pièces est en vente pour 79,99 euros , contre plus d'une centaine d'euros chez des marques concurrentes. Les équipements développés par la marque conviennent aux professionnels et «aux bricoleurs du dimanche». Le succès de Parkside n'est pas uniquement dû aux prix bas et à la performance des outils proposés. Lidl permet aux acheteurs de bénéficier d'une garantie extensible de 3 ans. Tous les clients peuvent retourner un outil défectueux et en obtenir un neuf sous 72 heures. De plus, 85% des pièces proposées par Parkside sont recyclables. La scie circulaire sans fil vendue 69,99 euros utilise un moteur ne contenant pas de métaux rares.

Parkside s'impose comme un acteur incontournable du bricolage grand public

Parkside représente à elle seule près de 40% des ventes en ligne du site du hard discounter. Connu pour la qualité de ses produits et ses prix concurrentiels, Parkside a déjà conquis le cœur des Français. Selon des données communiquées par Lidl, plus d'un Français sur deux connaît la marque et une majorité de ces utilisateurs la recommanderaient à son entourage. Parkside possède d'ailleurs son propre site Internet sur lequel on peut acheter quelque 1.500 outils à petits prix. On y retrouve des scies sauteuses, des perceuses ou des pistolets à peinture en passant par des tronçonneuses, des coupe-bordures ou encore des nettoyeurs à haute pression. En magasin, Lidl ne propose pas toujours le même stock de produits, il faut donc être à l'affût des arrivages et des bonnes affaires.

Parkside innove avec une application mobile pour piloter ses outils connectés

Le succès de Parkside a poussé Lidl à ouvrir des magasins pilotes en Hongrie et en Pologne. À ce jour, aucun projet similaire n'est prévu pour la France. Une application novatrice est en revanche disponible sur l'ensemble des plateformes mobiles. Une fois installée sur son smartphone, l'application Parkside permet de contrôler à distance les outils intelligents de la marque. Vous pouvez suivre leur utilisation, accéder à des instructions, recevoir des notifications de maintenance et parfois commander des accessoires ou des pièces détachées grâce au Bluetooth®.

3 magasins de bricolage discount pour s'outiller à moindre coût Pour trouver des outils et autres équipements de chantier par chers, vous pouvez vous tourner vers les spécialistes du discount comme Brico discount . Le magasin en ligne propose des produits sortis directement d'usine permettant des baisses de prix très importantes par rapport au reste du marché. Vous pouvez aussi miser sur le déstockage de certains équipements en passant par L'Entrepôt du bricolage . Les prix sont systématiquement dégriffés avec des baisses pouvant aller de 10 à 50%, par rapport au prix d'origine. Enfin, le site ManoMano propose des offres promotionnelles régulières et permet d'accéder à des ventes flash pour s'équiper à petits prix.

À lire aussi:

Le ménage à domicile s'impose comme une solution accessible à de plus en plus de Français

Pourquoi les Français recyclent-ils?

Produits ménagers faits maison: de vraies économies?