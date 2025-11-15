Jouets d’occasion: comment payer 2 fois moins cher pour Noël?

Les jouets de seconde main permettent de gâter les plus jeunes sans grever votre budget. ( crédit photo : Getty Images )

Vinted et Leboncoin sont plébiscités pour acheter des jouets d’occasion

Les jouets d’occasion s’invitent de plus en plus souvent dans les chambres des plus jeunes. Selon une étude publiée par le cabinet Quantitude en 2024, 86% des parents d’enfants entre 4 et 8 ans déclarent avoir acheté un jouet d’occasion au cours des douze derniers mois. Internet reste le canal privilégié. 39% des parents interrogés ont réalisé un achat en ligne. Sans surprise, les plateformes les plus populaires sont Vinted (53%) et Leboncoin (40%). Vous pouvez également consulter le site Beebs , entièrement dédié aux articles de seconde main pour enfants.

On estime la durée d’utilisation moyenne d’un jouet à 8 mois. Pour désencombrer les chambres et financer de nouveaux achats, de nombreux parents revendent les jouets de leurs enfants. Il est possible de trouver des articles à peine utilisés, voire totalement neufs. Grâce aux filtres, vous accédez facilement au produit recherché. Privilégiez les annonces détaillées avec plusieurs photos et des descriptions précises. Optez pour une remise en main propre dès que cela est possible afin d’éviter les mauvaises surprises.

Les grandes enseignes développent leur propre offre de seconde main

King Jouet (partenaire The Corner *) a lancé King Ocaz. Ce concept hybride associe jouets neufs et jouets d’occasion dans une trentaine de points de vente partout en France. Les parents déposent les jouets inutilisés et repartent avec des bons d’achat. Les articles sont ensuite testés, nettoyés et remis en état. Ils sont généralement proposés à -50%, avec des remises pouvant aller jusqu’à 70%. Les jouets de seconde main sont placés près de leurs équivalents neufs, permettant ainsi aux clients de comparer facilement les prix. Ils sont assortis d’une garantie d’un an.

JouéClub a développé Troc’Ojoué . Des emplacements spécifiques sont dédiés aux jouets d’occasion, et les articles bénéficient d’une garantie. L’achat en magasin est plus rassurant que sur Internet, car il permet de vérifier l’état de l’article. De plus, les grandes enseignes représentent un gage de sérieux.

En addition des IDTROC organisés deux fois par an, IDKIDS, maison mère d’Oxybul (partenaire The Corner *), propose désormais des corners permanents dédiés aux jouets d’occasion au cœur de ses magasins.

Les fans de jeux vidéo peuvent trouver leur bonheur à petit prix chez Micromania ou à la Fnac (partenaire The Corner *).

Les associations font rimer jeux reconditionnés avec solidarité

Les ressourceries et les espaces de vente d’organisations solidaires comme Emmaüs ou le Secours populaire sont de vraies mines d’or. Il est possible d’y dénicher des jouets en excellent état à prix modique. La boutique en ligne Labelemmaüs possède une rubrique dédiée aux jeux et jouets. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de l’état de l’article, mais aussi de votre budget. En Île-de-France, Rejoué donne une seconde vie aux poupées, peluches et autres jeux de construction. Chaque objet est vérifié, réparé, nettoyé avant d’être revendu entre 30 et 50% de son prix d’origine. L’association est membre du réseau Rejouons Solidaire , qui revalorise les jeux et jouets délaissés tout en œuvrant en faveur de l’insertion professionnelle. Ce réseau compte une douzaine de membres installés partout en France. Parmi eux, Abracadabric , dont le site Internet regorge de pépites.

Ces sites spécialisés font du bien à notre porte-monnaie

Depuis 2017, l’Alsacienne Brigitte Thomas remet soigneusement à neuf des jeux et jouets d’occasion avant de les proposer à la vente sur son site Ludessimo . Sur Kidibam , adopter des «jouets déjà aimés» est «bon pour la planète et pour le porte-monnaie». De grandes marques comme Lego, Playmobil, Fisherprice, Janod ou Vilac y sont proposées jusqu’à -70%.

Ces événements entre particuliers sont le rendez-vous des bonnes affaires

Les brocantes et vide-greniers sont prisés par les familles à la recherche de bonnes affaires. Ces cavernes d’Ali Baba sont le lieu idéal pour mettre la main sur des jouets rares ou vintage. De nombreuses communes organisent des bourses aux jouets à l’approche de Noël. Le site bourse-aux-jouets.org recense tous les événements à travers la France.

Ces 5 jouets peuvent se revendre à prix d’or - Les figurines articulées: Goldorak, Power Rangers, Tortues Ninja et Transformers suscitent la nostalgie des collectionneurs. - Les Polly Pocket: comme pour les Furby, l’annonce par Mattel d’une nouvelle collection a fait bondir les demandes de boîtiers vintage. - Les Furby: ces peluches interactives en vogue dans les années 1990 sont très recherchées depuis qu’Hasbro les a remises au goût du jour à l’occasion de leurs 25 ans. - Les Barbie: la célèbre poupée de Mattel connaît un regain d’intérêt depuis la sortie du film de Greta Gerwig en 2023. - Les Lego: la petite brique danoise est devenue un placement financier à part entière.

