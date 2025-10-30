Le ménage à domicile s’impose comme une solution accessible à de plus en plus de Français

Les plateformes et entreprises de ménage à domicile permettent de recourir à ces services et de bénéficier d’aides de l’État. ( crédit photo : Getty Images )

Le ménage à domicile séduit de plus en plus de foyers à la recherche de confort et de gain de temps. Grâce aux aides fiscales, ce service devient plus accessible. Plusieurs entreprises se démarquent aujourd'hui par la qualité de leurs prestations. Voici les quatre acteurs majeurs vers lesquels se tourner pour vos missions de ménage.

Le crédit d'impôt rend le ménage à domicile plus accessible aux particuliers

Avoir du personnel de maison n'est plus l'apanage d'une certaine classe sociale. La multiplication des entreprises de services à la personne permet de faire baisser le coût des prestations de ménage. Ce type de prestation devient donc accessible au plus grand nombre. Ces services sont intéressants d'autant plus qu'ils font aussi l'objet d'aides de l'État. En employant un salarié à domicile, vous pouvez profiter d'un crédit d'impôt pouvant atteindre les 50% des dépenses engagées dans la limite de 12.000 euros par an. En janvier 2022, l'Urssaf et la Direction générale des finances publiques ont mis en place un service permettant aux particuliers employeurs (hors garde d'enfants) de bénéficier du versement immédiat du crédit d'impôt.

WeCasa offre un ménage à domicile flexible avec des tarifs compétitifs

Le ménage est rarement une activité plaisante. La plateforme WeCasa l'a parfaitement compris en renforçant sa présence dans le métro parisien avec une campagne d'affichage ciblée ces dernières semaines. Créé en 2016, le site est l'un des plus complets du marché avec des offres de ménage à domicile, mais aussi de soins esthétiques (la coiffure, l'esthétique, le massage) ou du baby-sitting. La qualité des services est contrôlée par les avis clients. Très flexible, la plateforme vous offre la possibilité de reporter ou d'annuler à tout moment l'arrivée de votre prestataire en cas de contretemps. Les premiers prix démarrent à 26,90 euros de l'heure, soit 13,45 euros si vous optez pour l'avance immédiate prévue par le crédit d'impôt. Pour un ménage plus important (ménage d'état des lieux par exemple), le tarif peut aller jusqu'à 33 euros de l'heure.

Shiva offre un ménage à domicile sur devis avec des tarifs adaptés à vos besoins

C'est l'une des plus anciennes plateformes spécialisées dans le ménage à domicile. Shiva se distingue par un recrutement minutieux des professionnels intervenant chez vous. L'entreprise fonctionne uniquement sur devis et il n'est donc pas possible de savoir immédiatement le montant exact à payer. Cela va dépendre des prestations nécessaires (ménage, repassage, etc.) et de leur régularité. En général, une prestation de ménage coûte en moyenne entre 20 et 40 euros de l'heure. Éligible au crédit d'impôt, Shiva a pour avantage de disposer d'agences physiques en cas de besoin. L'entreprise emploie près de 26.000 employés de maison.

Ce service vous propose un ménage à domicile compétitif avec des prestataires vérifiés

Lancée en 2013, Yoojo mise sur la compétitivité de ses prix pour se distinguer de ses concurrents. Les heures de ménage peuvent ainsi être facturées 14 euros de l'heure, voire moins. La plateforme dispose aussi d'un simulateur vous permettant d'estimer le montant de votre crédit d'impôt. Les prestataires sont soit des particuliers, soit des professionnels. L'identité de ces derniers est vérifiée par le site et les avis vous permettent de faire le tri entre les meilleurs employés à domicile. Une assurance vous couvre en cas de dégâts à hauteur de 1.500 euros .

Cette plateforme propose un ménage à domicile prémium à partir de 30 euros de l'heure

La qualité de service fourni est au cœur de la proposition faite par O2 . L'ensemble des prestataires est recruté et formé par l'entreprise elle-même. La plateforme mise également sur l'originalité en proposant un système de cagnottes en ligne: elles peuvent être destinées à offrir des sessions de ménage aux jeunes parents, souvent débordés par la naissance de leur nouveau-né. L'entreprise dispose également d'agences physiques. O2 est également une entreprise à mission. Dans le cadre de ses activités, elle se fixe des objectifs exigeants sur le plan sociétal ou environnemental. Cela se traduit par des conditions de travail optimales pour les intervenants. O2 propose également des services de réception de courses et la possibilité de faire appel à un cuisinier à domicile. Le tarif horaire pour une formule classique de ménage est estimé à 30,30 euros TTC de l'heure. Il comprend le nettoyage des lits, le dépoussiérage, le passage du balai ou de l'aspirateur, la vaisselle et la désinfection du plan de travail et des toilettes.

Ces services bénéficient également du crédit d'impôt Les services de ménages ne sont pas les seuls à profiter d'un crédit d'impôt. La garde d'enfant et les services d'aides aux personnes âgées sont eux aussi éligibles. Le soutien scolaire, les cours à domicile ou la préparation de repas rejoignent la longue liste des prestations ouvrant un droit à cette aide spécifique de l'État. La liste comprend déjà différentes prestations: garde-malade, petits travaux de jardinage, bricolage, assistance informatique, aide au transport, assistance des personnes handicapées, etc. Le plafond de 12.000 euros passe à 15.000 euros la première année pour les contribuables demandant l'avantage fiscal pour l'emploi direct d'un salarié à domicile.

