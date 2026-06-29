Le coût des vacances en voiture a explosé en dix ans : voici comment réduire la note

Sur la route des vacances, la note peut vite grimper. (illustration) (Sponchia / Pixabay)

Le coût des vacances en voiture a explosé en l'espace de dix ans en France. D'après une enquête réalisée pour Roole, un club automobile, et relayée par Ouest-France , le coût des trajets typiques de l'été a augmenté de 20 % depuis 2016 en euros constants. Cette hausse spectaculaire est en grande partie due à la flambée des prix des carburants et des tarifs des péages autoroutiers. En effet, cette étude s'est basée sur un gazole à 1,94 euro le litre et une essence SP 95 à 1,92 euro le litre. En 2016, la moyenne était à 1,13 euro le litre pour le gazole et 1,30 euro le litre pour l’essence.

Une conduite douce pour réduire la consommation de carburant

D'après les résultats de cette enquête, ce sont les propriétaires de voitures diesels qui ont subi la plus forte augmentation. Un trajet de Brest à Paris coûtait 66 euros il y a dix ans contre 100 euros aujourd'hui, soit une hausse de 50 %. Avec un véhicule essence, l'augmentation se limite à 38 % (de 79 à 110 euros).

Pour réduire la note, la première recommandation est de réduire sa consommation de carburant grâce à une conduite douce : pas d'accélérations ou de freinages brutaux, limiter sa vitesse etc. Eviter d'utiliser la climatisation en continu vous permettra aussi de faire des économies puisque l'air conditionné provoque une augmentation de la consommation de 3 à 6 %. Vous devez aussi vérifier la pression de vos pneus en ajoutant 0,2 bar si vous comptez rouler sur l'autoroute et encore 0,2 bar si vous êtes chargé.