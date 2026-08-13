Des parfums de grandes marques à prix cassés : connaissez-vous MyOrigines, le site qui concurrence Marionnaud ou Nocibé ?

Le site My Origines casse les prix des parfums de grande marque. (illustration) (AVAKAphoto / Pixabay)

Un site méconnu bouscule le marché de la parfumerie en ligne. Le spécialiste de la consommation Olivier Dauvers a analysé les résultats d'une étude menée par le cabinet NielsenIQ sur les prix pratiqués par les enseignes de e-commerce beauté. Verdict : c'est le site My Origines, créé en 2010 et regroupant près de 400 marques, qui affiche les prix les plus bas du classement.

Contrairement à Nocibé, Sephora ou Marionnaud, l'enseigne ne dispose d’aucune boutique physique. Pas besoin donc de stocker ses produits en magasin ce qui réduit les coûts, explique Olivier Dauvers.

Amazon deuxième du classement, Marionnaud à la traîne

Pour établir ce classement, l'étude a comparé les prix de produits identiques vendus sur au moins trois sites. Elle en a tiré un indice moyen pour chaque enseigne. My Origines obtient ainsi un indice de 84,1, soit des tarifs 16 % inférieurs à la moyenne du marché. Amazon suit avec un indice de 90,8 et le groupe Printemps complète le podium avec un indice de 99,8. Nocibé n'arrive qu'en quatrième position (100,8), suivie de Sephora (102,6). Beauty Success et Passion Beauté affichent toutes deux un indice de 104,2, un peu mieux que les Galeries Lafayette (105,4). C'est finalement Marionnaud qui ferme la marche, avec un indice de 114, soit des prix 14 % plus élevés que la moyenne.

En comparaison, les tarifs de My Origines restent 30 % inférieurs à ceux de Marionnaud. Cette dernière marque propose pourtant de fortes promotions, comme une remise de 32 % dès 49 euros d'achat. Mais ces offres restent ponctuelles, note Olivier Dauvers.