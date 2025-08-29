Le carburant est à prix coûtant dans plus de 700 stations Leclerc ce week-end

Leclerc renouvelle son opération « Carburant à prix coûtant » ce vendredi 29 et ce samedi 30 août. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Pour ce dernier week-end des vacances d'été, Leclerc renouvelle son opération « Carburant à prix coûtant ». Vendredi 29 et samedi 30 août, l'enseigne de grande distribution s'engage à ne réaliser aucune marge dans 711 stations-service de son réseau, rapporte RMC Conso . « Hors station d’autoroute, hors GPL et hors combustibles » , précise le groupe sur son site .

Une habitude en été chez Leclerc

« Les vacances ont entraîné des dépenses, la rentrée arrive avec son lot de sollicitations: on veut agir pour le budget des Français et faire baisser le coût du transport en fait partie » , indique Michel-Édouard Leclerc, Président du comité stratégique des centres E. Leclerc, dans un communiqué relayé par le média spécialisé.

Il s'agit de la troisième opération de ce type chez Leclerc depuis le début de l'été. La première avait eu lieu vendredi 4 et samedi 5 juillet, la seconde début août. L'enseigne mise ainsi sur ce produit d'appel pour attirer davantage de clients dans ses magasins.