Le buzz des fast-foods veggie fait grimper les prix

Ces nouvelles enseignes utilisent un marketing très ciblé

Elles s’appellent Furahaa , Velicious Burger , Naked Vegan Burger , Wild & The Moon ou encore Vegeman . Ces enseignes aux noms attractifs et au positionnement marketing «cool» ciblent la génération Z. 41% des végétariens ont moins de 35 ans selon une étude Ifop de FranceAgriMer. Il n’est cependant pas question pour cette tranche de la population de se passer d’un bon burger ou d’un délicieux kebab. Ces nouveaux restaurants ont donc tout pour leur plaire. Ils sont situés dans des quartiers recherchés. La décoration y est colorée. Le positionnement végétarien est clairement mis en avant. Les menus n’ont rien de dépaysant. Les burgers dégoulinent de fromage, ils sont souvent accompagnés de frites. Seule la viande est absente. Elle est remplacée par des panés de soja, des steaks végétaux ou du lard vegan. On y trouve même parfois des bouillons détox ou des frites de patates douces, pour remplacer les sides trop gras.

Les grandes enseignes de fast-food s’y mettent aussi

La tendance ne concerne pas seulement une poignée de consommateurs. Toutes les grandes enseignes de fast-food s’y sont mises elles aussi ces dernières années. McDonald’s a notamment ajouté à sa carte un McVeggie ou encore des Veggie McPlant Nuggets. KFC propose ses propres menus à base de panés végétaux. O’Tacos offre la possibilité de remplacer son bœuf ou ses cordons-bleus par des crispy veggie (steaks de légumes panés). Burger King décline son célèbre Whopper en version veggie . Un Whopper sur cinq consommé aujourd’hui dans les restaurants français de l’enseigne est végétarien. Le marché ne peut donc plus être considéré comme une niche.

Le prix et la qualité des burgers végétariens peuvent surprendre

Pourtant, le choix de consommer des burgers, des tacos ou des kebabs sans viande n’est pas forcément économique. Seul McDonald’s propose des prix réduits pour ses sandwichs végétariens. Le menu McVeggie coûte 9,60 euros . Les versions carnées sont, elles, à 11 euros minimum. O’Tacos de son côté a aligné ses prix. Chez les concurrents, la tendance n’est pas la même. Côté Burger King, le menu Whopper Veggie coûte 15 centimes de plus comparé à sa version avec viande. Dans les enseignes spécialisées, pour un menu à base de sandwich vegan, il faut débourser entre 11 et 18 euros . C’est un budget conséquent pour les petites bourses des étudiants. On ne sait pas toujours ce que l’on mange dans ces restaurants. La mention « veggie » apparaît clairement sur les menus, mais le détail de la composition reste parfois absent. Les steaks simili-carnés contiennent souvent beaucoup d’OGM et de colorants. Cette situation a poussé la chaîne BioBurger à limiter son offre végétarienne. L’enseigne veut garantir la qualité de chaque produit et refuse de proposer des recettes dont elle ne maîtrise pas entièrement la composition.

Les fast-foods veggie restent cantonnés aux quartiers branchés

Les enseignes végétariennes ne connaissent toutefois pas tous une success-story . En avril 2023, la chaîne britannique Neat Burger, soutenue par le pilote de formule 1 Lewis Hamilton, a ouvert son premier restaurant à New York dans le quartier branché de Nolita. Les files d’attente étaient longues le jour de l’inauguration. Près de trois ans plus tard, l’enseigne a fait faillite et tous les restaurants américains et britanniques de la marque ont fermé. Hank Burger, pionnier du genre en France, a connu le même sort. Les enseignes restantes se développent uniquement dans les quartiers branchés de quelques grandes villes, Paris et Strasbourg en tête. Les fast-foods veggie restent donc à cette heure une tendance urbaine et bobo.

Manger mieux sans se ruiner: les applis à la rescousse de la génération Z Les produits bio sont plus chers et ce n’est pas qu’une impression. Ils se vendent en grande surface entre 59% et 86% plus cher, par rapport à leurs équivalents conventionnels. Comment manger plus sainement sans en venir à des solutions radicales, comme réduire le nombre de repas quotidiens? Il existe de nombreuses applis très prisées des moins de 30 ans. Too Good To Go par exemple récupère des invendus chez les commerçants et les revend à prix mini. Bene Bono propose des paniers de fruits et légumes bio jugés moches par les consommateurs et les propose à des tarifs attractifs. HopHopFood permet à des particuliers de faire des dons alimentaires pour éviter le gaspillage. Kuri aide à planifier des menus avec empreinte carbone réduite.

