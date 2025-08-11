 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lancement de la chaîne Ligue 1+ : comment profiter de l’offre à 9,99 euros ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 11/08/2025 à 14:33
Temps de lecture: 1 min

Ligue 1+ sera disponible via les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de streaming mais aussi sur des médias, les TV connectées et les app stores. (Marrie / Pixabay)

Ligue 1+ sera disponible via les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de streaming mais aussi sur des médias, les TV connectées et les app stores. (Marrie / Pixabay)

La saison 2025-2026 de la Ligue 1 sera retransmise sur la plateforme Ligue 1+. Les abonnements sont disponibles depuis ce lundi 11 août, avec une offre promotionnelle pendant quelques jours.

La ligue 1 reprendra ses droits vendredi 15 août avec Rennes-Marseille en match d'ouverture de la saison 2025-2026. Désormais, les matchs seront retransmis sur Ligue 1+. Les abonnements ont ouvert ce lundi 11 août, indique Le Parisien .

Offre jusqu'au 31 août

La plateforme propose une offre de lancement pour les premiers abonnés. Ainsi, toute personne souscrivant à un abonnement avec engagement de 12 mois avant le 31 août, paieront 9,99 euros pendant trois mois puis 14,99 euros, pour deux écrans

D'autres offres sont accessibles. Le pass mensuel sans engagement comprenant deux écrans s'élève à 19,99 euros. Le pass mobile sans engagement à 14,99 euros permet de regarder les matchs uniquement sur mobile, tablette et ordinateur (un écran). Une offre uniquement disponible sur Ligue 1+. Enfin, selon les opérateurs, un pass pour les moins de 26 ans peut-être proposé à 9,99 euros (sans engagement, un écran), là aussi pour une utilisation mobile uniquement.

Huit matchs en direct

Comme elle l'indique sur son site , la plateforme Ligue 1+ diffusera 8 matchs en direct et en exclusivité par journée. Le 9e match (samedi, 17 h) en direct sur beIN Sports sera diffusé en différé sur Ligue 1+ dès le samedi minuit. Les abonnés pourront suivre les 10 plus belles affiches de la saison mais aussi le Trophée des champions PSG-OM, qui a été reporté à 2026.

Ligue 1+ sera disponible via les fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free), les plateformes de streaming (dont DAZN et Amazon Prime Video) mais aussi sur des médias, les TV connectées (dont Samsung TV) et les app stores.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Seuls les billets authentiques peuvent être remboursés, à condition que leur surface restante soit supérieure à 50 % de celle du billet d’origine. Illustration. (ChristophMeinersmann / Pixabay)
    Vos billets sont abîmés, déchirés ou tachés ? Ils ne sont pas perdus pour autant
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 08.08.2025 16:59 

    Billet déchiré, brûlé ou maculé d’encre ? Contrairement aux idées reçues, il n’est pas forcément perdu. La Banque de France permet, sous certaines conditions, de l’échanger gratuitement contre un billet neuf ou d’obtenir un remboursement intégral. Voici la marche ... Lire la suite

  • La vente de SFR aura des conséquences sur les clients. (Jan Vasek / Pixabay)
    Vente de SFR : quelles conséquences pour les abonnés en cas de cession ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 11.08.2025 15:39 

    SFR pourrait bientôt être vendu par Altice France, afin d'éponger sa dette de 24 milliards d'euros. Les clients de l'opérateur sont invités à redoubler de vigilance, afin de surveiller des éventuelles modifications de tarifs en cas de changement d'offre. Pour éponger ... Lire la suite

  • Idées de week-ends prolongés en France à la dernière minute / iStock.com - Maksym Belchenko
    Idées de week-ends prolongés en France à la dernière minute
    information fournie par Boursorama avec LabSense 11.08.2025 08:30 

    Vous souhaitez profiter d’un week-end prolongé pour vous offrir une escapade de dernière minute en France ? Voici quelques idées. Degemer mat e Breizh ! La Bretagne est une destination touristique prisée. Dans le Finistère, des villes comme Beg-Meil, Bénodet, Kerlouan, ... Lire la suite

  • Sur TikTok, les utilisateurs vulnérables reçoivent jusqu’à 12 fois plus de contenus mortifières et 3 fois plus de contenus «nuisibles». (crédit: Adobe Stock)
    TikTok et la santé mentale des adolescents: les alertes de la recherche
    information fournie par The Conversation 11.08.2025 08:30 

    TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les adolescents. Selon les études des chercheurs, la plateforme reconfigure leurs repères attentionnels, affectifs et cognitifs, avec un impact important sur leur santé mentale et leur construction personnelle. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank