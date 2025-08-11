Lancement de la chaîne Ligue 1+ : comment profiter de l’offre à 9,99 euros ?

Ligue 1+ sera disponible via les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de streaming mais aussi sur des médias, les TV connectées et les app stores. (Marrie / Pixabay)

La ligue 1 reprendra ses droits vendredi 15 août avec Rennes-Marseille en match d'ouverture de la saison 2025-2026. Désormais, les matchs seront retransmis sur Ligue 1+. Les abonnements ont ouvert ce lundi 11 août, indique Le Parisien .

Offre jusqu'au 31 août

La plateforme propose une offre de lancement pour les premiers abonnés. Ainsi, toute personne souscrivant à un abonnement avec engagement de 12 mois avant le 31 août, paieront 9,99 euros pendant trois mois puis 14,99 euros, pour deux écrans

D'autres offres sont accessibles. Le pass mensuel sans engagement comprenant deux écrans s'élève à 19,99 euros. Le pass mobile sans engagement à 14,99 euros permet de regarder les matchs uniquement sur mobile, tablette et ordinateur (un écran). Une offre uniquement disponible sur Ligue 1+. Enfin, selon les opérateurs, un pass pour les moins de 26 ans peut-être proposé à 9,99 euros (sans engagement, un écran), là aussi pour une utilisation mobile uniquement.

Huit matchs en direct

Comme elle l'indique sur son site , la plateforme Ligue 1+ diffusera 8 matchs en direct et en exclusivité par journée. Le 9e match (samedi, 17 h) en direct sur beIN Sports sera diffusé en différé sur Ligue 1+ dès le samedi minuit. Les abonnés pourront suivre les 10 plus belles affiches de la saison mais aussi le Trophée des champions PSG-OM, qui a été reporté à 2026.

Ligue 1+ sera disponible via les fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free), les plateformes de streaming (dont DAZN et Amazon Prime Video) mais aussi sur des médias, les TV connectées (dont Samsung TV) et les app stores.