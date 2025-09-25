La SNCF va lancer la classe Optimum dans ses TGV : quels changements pour les passagers ?

La SNCF a rebaptisé sa classe Business Première en classe Optimum, avec quelques changements. (illustration) (https://media.newsgene.com/wp-content/uploads/2023/08/train-gca7c2b298_1280.jpg)

La SNCF a présenté ce mardi 23 septembre 2025 la refonte de sa classe Business Première. À partir du 8 janvier 2026, elle prendra le nom d’Optimum. Comme l’offre précédente, elle sera orientée principalement vers la clientèle professionnelle. Mais elle se distingue aussi pour ses services haut de gamme inspirés de l’aviation, notamment avec la déclinaison Optimum Plus qui ne sera disponible que sur les trajets entre Paris et Lyon en TGV InOui.

Une harmonisation

La classe Optimum ne sera d'ailleurs proposée que sur les trajets en TGV InOui au départ et à l'arrivée de Paris, du lundi au vendredi. Cette refonte vient ainsi répondre à un souhait d'uniformisation et de simplification, puisque auparavant, la Business Première n’était proposée que sur les trajets entre Paris et Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux et Montpellier, comme l'explique L'Echo Touristique .

Le niveau de service proposé ne change pas fondamentalement. Les billets affichent toujours le plus haut niveau de flexibilité, avec la possibilité de les modifier sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ du train, sans aucun coût supplémentaire via l’application TGV InOui Pro. Le tarif est fixe et l’échange est possible même si le train souhaité est complet (sans garantie de place assise). En gare, les voyageurs profitent encore d’un accès aux "Salons Grand Voyageur Le Club TGV InOui". Puis, à bord, ils prennent place dans un espace calme et dédié et peuvent profiter des contenus du Portail TGV InOui. Avec cette nouvelle classe Optimum, le service client qui leur est dédié aurait néanmoins été renforcé.

« Quitter le vocable du business »

L’expérience unique proposée depuis octobre 2021 sur les 14 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon est quant à elle devenue Optimum Plus. Ses spécificités ont également été conservées, avec la présence d’un hôte dédié et le service à la place d’une restauration de qualité variant en fonction du moment de la journée. Avec cette refonte, le service de restauration présent depuis 2019 aurait été repensé. Les plats proposés, de saisons et préparés avec des produits frais et de qualités, seront issus du répertoire de la bistronomie française, souligne le communiqué .

Ce service unique aux trajets Paris – Lyon s’explique notamment par la concurrence exercée par Trenitalia et ses classes Business et Executive proposées sur cette même ligne très empruntée par les professionnels, indique BFM Business . Mais avec la refonte Optimum, la SNCF a aussi cherché à « quitter le vocable du business » pour attirer d’autres voyageurs vers ses offres premium, comme l’a expliqué Jérémie Zeguerman, directeur marketing pour les TGV. Les réservations pour la classe Optimum ouvriront en décembre.