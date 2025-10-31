La pomme, reine des vergers… et des pesticides

Le plan EcoPhyto, qui ambitionne de diminuer de 50% l'usage des pesticides, voire de les éliminer complètement, suscite des inquiétudes. (crédit : Adobe Stock)

La pomme est le fruit préféré des Français et le plus cultivé en France. Mais la pomme ne se distingue pas uniquement par sa popularité, elle figure également en tête des cultures les plus traitées en France, notamment en raison du champignon Venturia inaequalis , qui est responsable de la maladie de la tavelure. Comment réduire cette dépendance aux traitements?

Un pommier malade va produire des pommes tachées. Les fruits tachés ne sont pas nocifs pour la santé humaine, mais ne peuvent être ni vendus ni exportés. C'est la raison pour laquelle les arboriculteurs utilisent des fongicides entre 15 et 20 fois par an, un chiffre qui peut grimper jusqu'à 40 traitements sur les variétés les plus sensibles lors de printemps particulièrement pluvieux. À titre de comparaison, les producteurs de blé appliquent au maximum trois traitements fongicides par an.

Les vergers menés en agriculture biologique ne sont pas épargnés par cette maladie. Ils sont souvent autant traités voire plus que les vergers conventionnels, car les fongicides utilisés en agriculture biologique, comme le cuivre et la bouillie sulfocalcique, sont plus facilement lessivés par les pluies que les fongicides de synthèse. C'est ainsi qu'au cours de sa carrière, un arboriculteur parcourra en moyenne une distance équivalente à un tour du monde avec son pulvérisateur pour protéger son verger de 20 hectares! Éliminer ce champignon est particulièrement difficile, car il est présent non seulement dans les vergers, mais aussi sur les pommiers dans les habitats sauvages qui, nous le verrons, servent de réservoir de virulence.

De plus, ce champignon s'adapte rapidement aux diverses méthodes de lutte déployées. Pour tenter de pallier ces difficultés, notre équipe à l'IRHS d'Angers développe actuellement une stratégie tout à fait inédite chez les champignons qui, au lieu de tuer l'agent pathogène, l'empêche de se reproduire.

Le pommier et la tavelure, de vieux compagnons de route

La tavelure du pommier sévit partout dans le monde. Afin de localiser son origine, nous avons réalisé un échantillonnage de souches de V. inaequalis à l'échelle mondiale, à la fois sur des variétés en vergers et sur des espèces de pommiers sauvages présentes dans les habitats non cultivés.

Nos travaux de génétique des populations ont révélé que la tavelure partage avec l'espèce asiatique sauvage, Malus sieversii , le même centre de diversité génétique situé dans les montagnes du Tian Shan, à la frontière du Kazakhstan et de la Chine. Dans ce site majestueux classé au patrimoine universel de l'Unesco pour la valeur de ses ressources génétiques, ce Malus , ancêtre du pommier domestiqué, continue de coévoluer avec son agent pathogène.

Les analyses historiques et génétiques menées sur le pommier montrent que sa domestication a commencé en Asie centrale, il y a 7.000 ans, à partir de Malus sieversii , pour se poursuivre jusqu'en Europe avec des hybridations successives entre différentes espèces de Malus ; par exemple, Malus orientalis dans le Caucase et Malus sylvestris en Europe. Tout au long de ce processus de domestication, le champignon a dû gagner en virulence pour s'adapter aux gènes de résistance du pommier introduits par hybridations successives.

À partir du XVIe siècle, au moment de la découverte des nouveaux continents, l'Europe a servi de tête de pont à la diffusion ensemble du pommier domestiqué et de la tavelure, ce qui fait que la maladie provoque aujourd'hui des dégâts sur tous les continents.

De quelle façon les voyages de la tavelure des habitats sauvages vers les vergers ruinent-ils les efforts des sélectionneurs?

Au cours des quarante dernières années, l'activité humaine a facilité, de manière totalement fortuite, l'introduction dans les vergers d'une population de tavelure provenant de l'habitat sauvage selon un scénario comparable à celui du «cheval de Troie». L'histoire débute en 1914, aux États-Unis, avec des travaux de sélectionneurs qui cherchaient à introduire par hybridation dans le pommier le gène de résistance Rvi6, qui confère une résistance totale à la tavelure.

Issu de l'espèce ornementale Malus floribunda , le gène Rvi6 est rapidement devenu la principale source de résistance introduite dans les programmes de sélection à travers le monde. Après plusieurs décennies de croisements, les premières variétés portant le gène Rvi6 issues de ces travaux de sélection ont été plantées en Europe dans les années 1980. Cependant, quelques années après leur plantation, des symptômes de tavelure ont commencé à apparaître dans les vergers.

Une analyse génétique des souches virulentes du champignon a révélé que la résistance du gène Rvi6 était contournée par une population du champignon, présente de manière insoupçonnée en Europe, non pas dans les vergers, mais sur des pommiers sauvages. En plantant des variétés nouvelles porteuses du gène Rvi6, l'activité humaine a ainsi involontairement facilité l'installation de cette population virulente dans des vergers non protégés par des fongicides. Cette étude met en lumière, une fois de plus, le rôle crucial de l'habitat sauvage en tant que réservoir potentiel de virulence et de maladies susceptibles d'affecter les agrosystèmes.

Des vergers sans fongicide? Un changement de paradigme s'impose

Le plan EcoPhyto, qui ambitionne de diminuer de 50% l'usage des pesticides, voire de les éliminer complètement, suscite des inquiétudes quant à sa faisabilité parmi les producteurs et représente un véritable défi pour les scientifiques.

En effet, les variétés de pommes les plus cultivées en France sont particulièrement sensibles à la tavelure, et non seulement la présence de tâches sur les fruits est inacceptable dans les circuits de distribution, mais toute possibilité d'exportation est également interdite.

À moins de convertir l'ensemble des vergers de pommiers en agriculture biologique et d'assouplir sensiblement la réglementation stricte sur la présence de taches sur fruits, imaginer se passer des fongicides de synthèse paraît aujourd'hui illusoire. La situation est similaire à l'étranger dans les grands pays producteurs et exportateurs de pommes, où les mêmes variétés sensibles à la tavelure dominent le marché.

Face à ce constat, comment changer la donne? Faudrait-il envisager de réglementer voire d'interdire la plantation de variétés très sensibles à la tavelure? Dans un contexte de sortie des pesticides, cette mesure radicale pourrait s'avérer nécessaire sous réserve que les producteurs soient accompagnés financièrement dans cette période de transition.

En l'absence de contraintes imposées par les politiques publiques, telles que des amendes sur l'application excessive de fongicides, les mêmes variétés gourmandes en traitements chimiques continueront de dominer le marché. Il serait également possible d'envisager la création d'un «pesti-score», une telle information portant sur la quantité de traitements appliqués sur les vergers pourrait participer au changement de paradigme attendu.

Sur le plan international, la recherche académique et les filières horticoles consacrent également beaucoup d'efforts pour lutter contre cette maladie. Toutefois, le long délai incompressible nécessaire pour amener de nouvelles variétés sur le marché reste un défi majeur en cultures pérennes. Substituer les variétés les plus sensibles par de nouvelles variétés porteuses de gènes de résistance provenant de pommiers sauvages reste réaliste, mais prendra du temps.

À court terme, une solution envisageable pour assurer cette transition pourrait résider dans la relance de campagnes de promotion et de sensibilisation auprès du grand public en faveur de variétés de pommes peu sensibles à la tavelure telles que la reine des reinettes ou la Chanteclerc, mais qui n'avaient pas rencontré à leur sortie le succès escompté face aux variétés dominantes. Une telle stratégie permettrait de diversifier les plantations en verger et de réduire ainsi l'usage des fongicides.

Combinaison de stratégies et de moyens

L'histoire récente nous enseigne toutefois l'humilité face à la complexité du problème: la tavelure présente une telle diversité qu'elle est capable de s'adapter aux résistances naturelles du pommier. Dès lors, l'enjeu va consister à protéger ces variétés en mettant en œuvre au verger une combinaison de stratégies visant à réduire la taille des populations de tavelure et ainsi prolonger l'efficacité des résistances, par différents moyens depuis l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes à une diversification optimale des variétés dans le verger, en s'appuyant sur la modélisation mathématique.

Parmi les pistes alternatives aux pesticides étudiées dans notre laboratoire, nous évaluons la possibilité de perturber la reproduction sexuée du champignon, une étape indispensable à sa survie hivernale. L'objectif visé n'est pas de tuer le champignon, mais bien de l'empêcher de survivre durant l'hiver. Si nous réussissons à inhiber sa reproduction sexuée indispensable à sa survie hivernale, alors nous aurons franchi une étape importante vers la réduction de la dépendance aux fongicides.

Le changement de paradigme de substitution des variétés particulièrement sensibles aux différents bioagresseurs du pommier nécessitera un renforcement conséquent des investissements publics et privés pour mettre en place un plan ambitieux de développement de variétés résistantes aux maladies et aux ravageurs, impliquant tous les acteurs de la filière (arboriculteurs, techniciens de terrain, metteurs en marché, consommateurs, scientifiques).

Cet investissement lourd, mais indispensable pour atteindre les objectifs fixés, devra dépasser la lutte contre la tavelure en intégrant la résistance à bien d'autres maladies et ravageurs du pommier. Le défi sera de développer des variétés résilientes moins gourmandes en pesticides adaptées à des systèmes durables de gestion des résistances. Une telle transition demandera une refonte profonde des méthodes de production ainsi qu'un changement des habitudes des consommateurs.

Par Maël Baudin (Enseignant-chercheur en interactions plantes-microorganismes, Université d'Angers) et Bruno Le Cam (Directeur de Recherche INRAE Phytopathologiste, Inrae)

A lire aussi:

3 idées de plats effrayants pour un Halloween réussi à moins de 30 euros

Produits à date courte: où et comment profiter des meilleures offres?

Bien-être animal: vers un étiquetage informant les consommateurs?

Cet article est issu du site The Conversation