La new romance, un genre littéraire en ligne devenu phénomène de librairie

La new romance correspond à un remaniement de la chaîne du livre à l’heure du numérique. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Loin d'être un épiphénomène éditorial, la new romance s'installe dans le paysage éditorial grâce à sa capacité à conjuguer les pratiques numériques et l'édition papier. Elle correspond aussi à une redéfinition du lien qui s'instaure entre les autrices et leurs lectrices.

Le festival Le Livre sur la place, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), fait partie des salons qui marquent la rentrée littéraire. La foule se presse pour voir les livres et les auteurs. Cette année (comme l'année précédente), dès l'ouverture du samedi matin, une longue file s'est formée. Il ne s'agissait pas de rencontrer un des habitués de la rentrée littéraire ou une vedette de la télé, mais Lyly Bay et C. S. Quill, autrices de new romance publiées chez Hugo Publishing. Lyly Bay aurait totalisé au moins 300 ventes dans la journée…

Naissance d'un genre littéraire en ligne

La new romance, idiome entré dans le langage courant par l'intermédiaire de la maison d'édition Hugo Publishing qui en a fait une marque déposée en 2014, est le fruit d'un héritage de la littérature sentimentale, du young et du new adult .

Trois grandes caractéristiques permettent de comprendre ce qu'il y a de nouveau dans ces romances contemporaines. La première est liée à son mode d'émergence : de nombreuses autrices ont débuté sur des plateformes d'écriture en ligne. La deuxième concerne la structure narrative. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour autour d'un couple central qui se rencontre, connaît une disjonction, puis une conjonction finale, mais des «tropes» (stéréotypes narratifs) bien identifiables permettant aux lectrices d'orienter facilement leur choix de lecture (par exemple: enemies-to-lovers: récit où les personnages commencent par se détester pour ensuite tomber amoureux). La troisième caractéristique est liée au contenu même des récits. la new romance traite de sujets en lien avec les préoccupations contemporaines qui font écho à celles du lectorat: passage à l'âge adulte, concilier vie de famille et vie professionnelle, mise en avant du consentement comme condition nécessaire, plaisir féminin…

Ces caractéristiques expliquent en partie la nature du lectorat. Genre majoritairement écrit par des femmes, la new romance est aussi massivement lue par elles et notamment par de jeunes lectrices.

Nous l'avons vu, une des particularités de ce genre littéraire qui connaît de nombreuses déclinaisons (on parle de «romantasy», de «dark romance», de romance policière, de romance psychologique…) tient à son mode d'apparition en ligne. Les premiers succès du genre viennent des plateformes d'écriture collaborative.

After , d'Anna Todd, qui est souvent identifié comme le livre ayant contribué à la naissance de la new romance, est par exemple le fruit d'une fanfiction écrite sur Wattpad (un média social où les utilisateurs inscrits peuvent publier et partager récits, poèmes, fanfictions, romans fantastiques, d'amour, policiers, nouvelles et articles en tout genre). D'autres plateformes existent, dont Fyctia, créée en 2015 par Hugo Publishing (leader éditorial sur le marché de la new romance), qui fonctionne par voie de concours et multiplie les outils de discussion entre éditeur, auteur et lecteur.

Ces plateformes d'écriture collaborative permettent des interactions de natures différentes entre les autrices et leurs lectrices, lesquelles peuvent commenter, apprécier, voire orienter l'écriture en train de se faire. À ces plateformes s'ajoutent d'autres espaces numériques (tels que TikTok ou Instagram) qui structurent de véritables communautés en ligne et de recommandation où se décide et se construit une partie des succès en librairie.

La new romance correspond à un remaniement de la chaîne du livre à l'heure du numérique. Elle participe à inscrire le livre dans un ordre renouvelé par les outils qui l'entourent. Le succès qu'elle reçoit montre que la lecture sait rester vivante quand on s'adresse aux lecteurs (ici, lectrices) en partant de leur rapport au monde.

Du numérique à l'édition papier: le rapport à l'objet livre

Le livre est à la fois un bien physique et symbolique. Si la new romance trouve ses racines en ligne, cela n'empêche pas son passage à l'édition traditionnelle. Bien au contraire: l'imprimé suscite un véritable engouement. L'édition papier, en plus de matérialiser l'histoire parfois déjà lue sur l'écran, offre un plaisir différent. Non seulement ces livres publiés se distinguent des versions numériques par l'importance du travail éditorial entrepris (ils comportent de très nombreuses reprises et réécritures), mais ils bénéficient d'un soin particulier apporté à leurs caractéristiques matérielles.

Outre les couvertures, souvent dessinées, les livres de new romance peuvent se voir ornementés de jaspage, ressortir en «éditions collector». Le roman devient alors un objet de collection, que l'on photographie, que l'on range soigneusement en composant des mosaïques selon la couleur des tranches, que l'on expose fièrement. Les influenceuses littéraires entretiennent cette mise en scène de l'objet livre, à l'image de l'influenceuse littéraire Victoire @nous_les_lecteurs (compte TikTok de plus de 220.000 abonnés). On les voit dévoiler les livres à la manière de l'unboxing (ces vidéos publiées sur le Web, dans lesquelles des personnes se filment en train de déballer les produits achetés qu'elles viennent de recevoir).

Ce soin éditorial participe au succès du genre, que la presse qualifie de «véritable filon d'or pour l'édition». Les prix reflètent cette valorisation: environ 20 euros pour les grands formats, plus de 25 euros pour les éditions collector (généralement reliées). Un achat conséquent pour le cœur de cible, permis pour une partie des lectrices par la généralisation du Pass culture à l'ensemble des 15-18 ans. En effet, en 2024, celui-ci représentait 22% des ventes de romance.

Le succès se mesure aussi à l'ouverture de librairies spécialisées dans la romance un peu partout en France. Et il s'inscrit dans la durée : les nouveautés ne chassent pas les anciennes. Des titres comme Captive (2020), de l'Algérienne Sarah Rivens, ou Hadès & Perséphone (2022) de l'Américaine Scarlett St. Clair, parus depuis plusieurs années, continuent d'occuper les meilleures places dans les rayons.

Au-delà du nombre de ventes, les lectrices de new romance sont souvent de grandes lectrices, que le nombre de pages (avoisinant souvent les 600) n'effraie pas. Comme le montre l'enquête de réception réalisée par Babelio qui parle de public «bibliophage».

Lire, acheter, collectionner… le tableau ne serait pas complet sans évoquer l'importance du geste dédicatoire. Une fois dédicacé, le livre change de statut et porte en lui une charge émotionnelle forte. En séances de dédicace, certaines lectrices font la queue alourdies de plusieurs livres, parfois achetés en double, l'un pour la lecture et l'autre pour la dédicace. «Faire dédicacer» son exemplaire, c'est le faire entrer dans le domaine de l'unicité, voire de la sacralité. Celui-ci fait ensuite l'objet d'un usage propre, celui d'être conservé précieusement chez soi (caractère précieux accru par le temps passé à attendre que son tour arrive en festivals et salons du livre).

Des autrices de chair et d'os

Comme nous l'avons déjà analysé, la rencontre physique avec un auteur à l'occasion d'un festival ou d'un salon du livre modifie l'image que l'on se fait d'un auteur et bouleverse le rapport qu'un lecteur entretient avec lui. C'est aussi la redéfinition de la posture auctoriale qui est en jeu, dans un effet de surexposition publique. Celle qu'on suit sur les réseaux est là physiquement, devant nous dans les différents événements, tels que les salons. Elle est incarnée par le livre et elle incarne le livre. Elle forme, à l'instar de Lyly Bay (une des autrices phares de chez Hugo pour cette rentrée littéraire), le trait d'union entre le livre physique, les échanges numériques et la lectrice.

Cette rencontre physique modifie la nature des rapports entre lectrices et autrices. La proximité autrice/lectrice est déjà entretenue par les différentes formes d'interaction rendues possibles à travers le numérique (plateformes d'écriture collaborative et réseaux sociaux de l'autrice). La rencontre physique est un degré supplémentaire dans la proximité (proximité illusoire et volontairement entretenue à des fins marketing aussi) entre autrice et lectrice. Illusion de la proximité, de l'accessibilité qui s'accroît avec le tutoiement, les embrassades, les selfies, les signes de complicité entre autrices et lectrices (un petit cœur fait avec les doigts de la main de Lyly Bay adressé à une lectrice âgée de 14 ans en pleine table ronde au Livre sur la Place).

Ce n'est pas nouveau. Les opportunités de rencontres avec un auteur sont aujourd'hui nombreuses: dans les sphères médiatiques, numériques et physiques. En conséquence, la frontière est de plus en plus ténue entre le moi social et le moi profond de l'auteur. C'est le dilemme de «l'auteur moderne» pour reprendre une expression d'Alain Vaillant.

Toutefois, la new romance, parce qu'elle entretient fortement ces moments de rencontre, parce que les thèmes intimes traités invitent à l'épanchement personnel, parce que les jeunes filles (cœur de cible) y voient un miroir de leurs préoccupations, de ce qu'elles vivent ou de ce qu'elles pourraient vivre (processus d'identification), est un genre littéraire qui peut conduire à des situations inconfortables. Par exemple, une autrice à succès nous confiait regretter ne pas avoir suivi une formation en mediatraining pour savoir comment fermer la porte, en douceur, à un flot de témoignages parfois très douloureux qu'elle ne souhaite pas recueillir.

Ce goût pour la matérialité du livre et cette appétence pour la rencontre contribuent tous deux à l'identité du genre: ils transforment des textes initialement diffusés gratuitement en ligne en objets culturels valorisés et désirés dans tous les sens du terme. Par-delà sa forme physique ou numérique et bien plus qu'un simple objet de consommation, la new romance se partage, se montre, se collectionne et invite à la confidence.

Par Adeline Florimond-Clerc (Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine), Claude Poissenot (Enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de REcherches sur les Médiations CREM), Université de Lorraine) et Louis Gabrysiak (Sociologue, Centre national de la recherche scientifique CNRS)

A lire aussi:

Apprendre à lire avec l'IA, révolution ou illusion?

Le livre audio, le nouvel eldorado de la génération Z

Littérature: pourquoi retraduisons-nous les classiques?

Cet article est issu du site The Conversation