« La Cible » : comment fonctionne le nouveau jeu de grattage à 2 euros de la FDJ ?

La FDJ a sorti un nouveau jeu de grattage baptisé « La cible ». (illustration) (NG)

La Française des Jeux (FDJ) a enrichi son offre de tickets à gratter avec La Cible, un nouveau jeu de la gamme illiko, commercialisé depuis ce lundi 2 février. Proposé au prix de 2 euros, ce ticket offre une probabilité de gain d’environ 29 % avec, au maximum, un jackpot pouvant atteindre 20 000 €.

Inspiré d’un jeu de fléchettes, La Cible est disponible en version physique dans les bureaux de tabac et maisons de presse, et numérique. Le ticket, explique RMC Conso , comporte dix étoiles à gratter pour révéler des numéros entre 1 et 40, puis une cible divisée en six segments.

Chaque segment associe trois numéros à un montant. Le gain est remporté si les trois numéros figurent parmi les dix étoiles tirées. Une dernière zone, le « cœur de cible », permet de gagner immédiatement un montant.

Des chances de gain réelles mais modestes

Selon l’analyse du site spécialisé Tirage Gagnant, 28,78 % des tickets sont gagnants, un niveau jugé correct pour un jeu à 2 euros. Dans les faits, la majorité des gains correspondent toutefois au simple remboursement de la mise. Sur une série de trois millions de tickets, plus de 390 000 permettent de récupérer 2 euros.

Les gains plus élevés sont nettement plus rares. Une chance sur 9 091 pour 200 €, sur 750 000 pour 1 000 €, et sur 1,5 million pour décrocher le jackpot de 20 000 €. D’autre part, le taux retour aux joueurs (TRJ) est fixé à 66 %. Concrètement, cela signifie que 66 centimes sont redistribués pour chaque euro misé, ce qui en fait le TRJ le plus bas parmi les jeux de grattage à 2 euros.