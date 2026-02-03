 Aller au contenu principal
Démarchages frauduleux : attention à ces appels de prétendus partenaires d'Enedis
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/02/2026 à 11:41
Temps de lecture: 1 min

Enedis alerte sur une nouvelle vague de démarchages frauduleux par téléphone. (illustration) (Congerdesign / Pixabay)

Enedis a récemment alerté ses clients contre une nouvelle vague de démarchages frauduleux. Les interlocuteurs se font passer pour le gestionnaire du réseau électrique ou pour l'un de ses partenaires. La société rappelle qu'elle ne pratique aucun démarchage commercial.

Vigilance si vous recevez un appel d'un prétendu partenaire d'Enedis. Dans un communiqué publié ce vendredi 30 janvier, le gestionnaire du réseau électrique alerte sur une nouvelle vague de démarchages frauduleux. La société indique avoir reçu de nombreux signalements de clients ayant été contactés par des plateformes téléphoniques. Les interlocuteurs se font passer pour des partenaires d'Enedis ou pour Enedis, et ce, « dans le but de proposer des offres commerciales ou d'obtenir des informations personnelles » .

Enedis ne pratique aucun démarchage commercial

Le gestionnaire rappelle ainsi qu'il ne pratique aucun démarchage commercial et ne propose aucun produit ou service à la vente. « Nous ne vous solliciterons jamais par téléphone ou par e-mail pour vous demander des informations bancaires » , ajoute-t-il. Enedis appelle donc ses clients à ne communiquer aucune information en cas de doute sur l'identité de leur(s) interlocuteur(s).

Si vous pensez avoir été victime ou témoin d'un tel démarchage illégal, vous pouvez contacter le service client d'Enedis au 09 70 83 19 70. Vous pouvez aussi réaliser un signalement au 33 700, la plateforme gratuite de lutte contre les SMS et appels indésirables. Si vous ne souhaitez plus être démarché par téléphone, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition téléphonique Bloctel .

Arnaques et escroqueries
L'offre BoursoBank