Ce piège marketing augmente le montant de vos courses

Cette technique nous incite à dépenser davantage

Le spaving est une technique marketing développée par les marques et les enseignes de grande consommation. Ce terme anglo-saxon est un mot-valise formé à partir des termes spending , «dépenser» et saving , «économiser». Le principe du spaving peut se résumer à «dépenser plus pour économiser plus». Cette stratégie commerciale pousse à acheter plus en s’appuyant sur des promotions ou des avantages. De cette manière, le consommateur pense faire une bonne affaire, ou des économies à long terme.

Voici quelques exemples parmi les nombreuses offres proposées en magasin comme sur Internet:

«Un acheté, le deuxième à 50%»;

«2 produits achetés, le 3e offert»;

«Plus que X euros avant la livraison gratuite»;

«Un cadeau offert dès 50 euros d’achat».

Pourquoi faut-il se méfier du spaving?

Le spaving est dangereux car il nous conduit à dépenser plus que ce que l’on prévoyait initialement, sans pour autant répondre à un besoin essentiel. Il crée l’illusion de l’économie. Certes, il y a une réduction ou un avantage à la clé, mais il s’agit le plus souvent d’achats impulsifs et rarement nécessaires. Cette stratégie marketing s’appuie sur le mécanisme de récompense de notre cerveau. Comme l’explique Charles Chaffin, cofondateur du Financial Psychology Institute, «on a tendance à ressentir une poussée de dopamine quand on voit un article en solde. […] Mais deux jours plus tard, on réalise qu’on n’en avait même pas besoin au départ».

Les méfaits du spaving sont multiples:

dépenses superflues et économies en trompe-l’œil. Si un jean habituellement vendu 100 euros est proposé à 40 euros alors que vous n’aviez pas besoin d’un jean de plus, vous n’avez pas économisé 60 euros , vous en avez dépensé 40 ;

Si un jean habituellement vendu est proposé à alors que vous n’aviez pas besoin d’un jean de plus, vous n’avez pas économisé , vous en avez dépensé ; surconsommation , achat de biens encombrant nos placards et finissant trop souvent à la poubelle;

, achat de biens encombrant nos placards et finissant trop souvent à la poubelle; gaspillage alimentaire . Il est prouvé que lorsqu’on achète moins cher, on a moins de scrupules à jeter. 10% du gaspillage est causé par cette surconsommation durant les périodes de promotion. Au gaspillage de ressources, s’ajoute le coût financier;

. Il est prouvé que lorsqu’on achète moins cher, on a moins de scrupules à jeter. 10% du gaspillage est causé par cette surconsommation durant les périodes de promotion. Au gaspillage de ressources, s’ajoute le coût financier; achat de produits alimentaires de mauvaise qualité : l’ONG Foodwatch a révélé en mai 2025 que deux tiers des promotions dans la grande distribution concernent des produits ultra-transformés, trop gras, trop sucrés ou trop salés;

: l’ONG Foodwatch a révélé en mai 2025 que deux tiers des promotions dans la grande distribution concernent des produits ultra-transformés, trop gras, trop sucrés ou trop salés; i mpact sur votre budget et votre stabilité financière: la somme dépensée aurait pu être consacrée à épargner, investir ou réaliser un projet personnel…

la somme dépensée aurait pu être consacrée à épargner, investir ou réaliser un projet personnel… culpabilité post-achat .

Le spaving peut aussi devenir un allié de votre budget

Utilisé de manière réfléchie, le spaving peut vous aider à préserver votre pouvoir d’achat.

C’est le cas si promotion porte sur des produits de première nécessité achetés régulièrement, comme le papier toilette, la lessive, le dentifrice. C’est également intéressant pour des produits alimentaires dont la date de péremption est éloignée, comme les conserves, à condition de ne pas les oublier au fond d’un placard.

En regroupant vos achats, vous pouvez atteindre le seuil pour la livraison gratuite.

Anticiper de futurs besoins lors de promotions saisonnières vous permet de réaliser de vraies économies. C’est le cas par exemple pour un équipement sportif ou des vêtements pour enfants.

5 conseils pour éviter de tomber dans le piège du spaving - Se fixer un délai de 48 heures avant de finaliser l’achat. - Ne pas enregistrer ses coordonnées bancaires sur un site. Les fonctionnalités d’achat en un clic facilitent le passage à l’action. - Se désinscrire des communications commerciales (newsletters, mails, SMS, alertes). - Respecter le budget que l’on s’est fixé. - Faire une liste avant d’aller faire ses courses et s’y tenir.

