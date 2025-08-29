La baguette de pain à 29 centimes fait son retour chez Aldi et Lidl pour la rentrée

La baguette de pain est à 29 centimes chez Lidl et Aldi en cette rentrée 2025. (illustration) (Pixabay / heiteu)

A quelques jours de la rentrée, Lidl et Aldi ont baissé le prix de leur baguette de pain à 29 centimes seulement. C'est Lidl qui a pris cette initiative, immédiatement suivi par son concurrent, rapporte RMC Conso . La dernière fois qu'un tel tarif avait été affiché en grande surface, c'était en 2022. Leclerc avait alors provoqué la colère de l'ensemble de la filière blé qui jugeait ce prix destructeur pour le secteur.

Presque quatre fois moins cher qu'en boulangerie

Il faut dire qu'en boulangerie, le tarif de la baguette s'élève à 1,09 euro en moyenne selon des relevés réalisés par l'UFC-Que Choisir en février 2025, soit presque quatre fois plus cher que Chez Lidl et Aldi. « Les artisans boulangers pétrissent plus longtemps, façonnent eux-mêmes, cuisent leur pain sur place, parfois il y a un processus de fermentation qui prend plusieurs heures » , explique pour RMC Conso Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie. La qualité n'est donc pas la même, d'autant que les supermarchés précuisent et congèlent leur pain.

Les Français semblent d'ailleurs conscients de cette différence de qualité puisque la grande distribution ne représenterait que 9% du marché de la baguette, rappelle Dominique Anract. Ces baguettes à moins de 30 centimes ciblent un public précis, qui fait du prix son premier critère de choix. « On s'adapte à l'environnement concurrentiel pour ne pas se laisser distancer et rester dans la course » , explique ainsi Thomas Braun, directeur des achats chez Lidl.