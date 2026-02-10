L'un des meilleurs restaurants au monde se situe dans une petite commune normande

Le restaurant étoilé Le Mascaret de Blainville-sur-Mer (Manche) a été sélectionné par « La Liste ». (illustration) (RitaE / Pixabay)

Plus rien n'arrête le restaurant étoilé Le Mascaret de Blainville-sur-Mer (Manche). Après avoir obtenu pour la première fois une récompense du Guide Gault & Millau pour la qualité de son accueil, il vient d'être choisi pour figurer dans « La Liste ». Cette sélection regroupe les 1 000 meilleures tables du monde entier. Elle est réalisée à partir d'une compilation de « 1 100 sources d’experts et des millions d’avis en ligne » , peut-on lire sur le site officiel .

La gérante du restaurant, Nadia Hardy, et son mari le chef étoilé Philippe Hardy ont été mis au courant par courrier, rapporte La Presse de La Manche ce mardi 10 février. Ils ont reçu un sticker pour officialiser cette récompense. « C’est quelque chose que le monde entier regarde aujourd’hui » , a déclaré la femme.

Un prix abordable

Le Mascaret a été élu le restaurant étoilé le moins cher de France en février 2025. Tous les midis, sauf le dimanche, il propose un menu à 29,90 € incluant une entrée, un plat et un dessert. « Il y en a qui paient pour des campagnes de publicité. Ce menu nous sert aussi à nous faire connaître » , avait indiqué le chef Philippe Hardy à ICI Cotentin . « Cela fait 30 ans qu'il existe. Avant, c'était même le plus cher à 180 francs. On l'a préservé pour les locaux et ceux qui découvrent le département » .

Le Guide Michelin, qui lui a attribué une étoile, rappelle sur son site Internet que le chef a officié auprès de l’ambassadeur de France à Sofia. Il décrit l'hôtel-restaurant comme étant « chic et doux » et met en avant le « rapport qualité-prix tout doux » des menus.