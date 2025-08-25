 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entretien d'une voiture électrique reste bien plus coûteux que celui d'un véhicule thermique
information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/08/2025 à 12:25
Temps de lecture: 1 min

L'entretien des voitures électriques reste plus onéreux aujourd'hui. (illustration) (GoranH / Pixabay)

L'entretien des voitures électriques reste plus onéreux aujourd'hui. (illustration) (GoranH / Pixabay)

L'entretien d'une voiture électrique reste aujourd'hui plus cher que celui d'un véhicule thermique. Mais l'écart a tendance à diminuer.

Vous envisagez de passer à la voiture électrique ? Sachez que vous devrez alors prévoir un budget entretien plus important. Même si le coût des réparations de ce type de véhicules a diminué, il reste en effet supérieur à celui des voitures thermiques, indique 20 Minutes . La faute notamment aux batteries qui font rapidement grimper la facture en cas de défaillance.

Des études ont montré que la réparation d'une Tesla ou d'une Mercedes électrique après un accident coûtait en moyenne 1,5 à 2 fois plus cher que pour un modèle thermique équivalent. L'expérience accumulée ces dernières années par les garagistes et la disponibilité croissante des pièces dans le secteur de l'électrique ne suffisent donc pas encore à combler l'écart, même si le fossé a tendance à se réduire. Un élément à ne pas négliger au moment de l'achat pour éviter les mauvaises surprises.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank