Jours fériés 2026 : quelles sont ces 5 dates immanquables au printemps ?

Profitez des jours fériés au printemps 2026, particulièrement généreux (Crédits photo : Adobe Stock)

Chaque année, les jours fériés sont toujours très attendus par les Français car ils viennent s'ajouter aux compteurs des congés payés et des RTT. En 2026, ces jours chômés sont au nombre de 11. Au printemps, découvrez combien cette saison va vous accorder de jours de pause grâce au calendrier.

Jours fériés : comment sont-ils répartis cette année ?

Voici la liste de tous les jours fériés 2026

Sur un total de 11 jours fériés en 2026 en France (1), 10 restent encore à savourer :

Jeudi 1er janvier (jour de l'An)

Lundi 6 avril (lundi de Pâques)

Vendredi 1er mai (fête du Travail)

Vendredi 8 mai (Victoire 1945)

Jeudi 14 mai (Ascension)

Lundi 25 mai (lundi de Pentecôte)

Mardi 14 juillet (fête nationale)

Samedi 15 août (Assomption)

Dimanche 1er novembre (Toussaint)

Mercredi 11 novembre (Armistice 1918)

Vendredi 25 décembre (jour de Noël).

À noter : cette année, 8 jours fériés sont à date fixe, les autres à date mobile. Le lundi de Pentecôte est la date théorique de journée de la solidarité travaillée au niveau national, repositionnable par l'employeur à une autre date fériée ou déductible du compteur annuel de RTT.

Existe-t-il d'autres jours fériés en France ?

Deux départements, l'Alsace et la Moselle, bénéficient de deux jours fériés supplémentaires du fait de l'Histoire : le vendredi saint (cette année le 3 avril) et le 26 décembre.

Des départements et région d'outre-mer (Drom)ont également droit à un jour férié au titre de l'abolition de l'esclavage (7 dates distinctes selon les lieux) et certains jours fériés spécifiques sont également attribués localement ou selon le secteur d'activité : la Saint-Éloi (pour les conventions collectives de la métallurgie), la Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines) et la mi-carême dans certains Drom.

Que peut-on dire des jours fériés 2026 ? 82% sont des jours ouvrés (hors week-end), ce qui les rend particulièrement avantageux pour la plupart des salariés.

Combien de jours fériés y aura-t-il au printemps 2026 ?

Le printemps concentre à lui seul 45% des jours fériés de l'année, avec le lundi de Pâques, la fête du Travail, la victoire des alliés 1945 et le lundi de Pentecôte.

À retenir : la fête du Travail (1er mai) est un jour obligatoirement chômé, sauf pour les métiers contraints ayant une obligation de service public conformément à la loi (ex : hôpitaux, transports).

Ponts : ces bons plans pour rallonger les bienfaits des jours fériés

Comment profiter des ponts au printemps 2026 ?

Quand ils sont accolés à un week-end, les jours fériés forment un pont propice à l'évasion ou au repos des Français. Sont concernés le lundi 6 avril, le vendredi 1er mai, le vendredi 8 mai et le lundi 25 mai 2026. Quant au jeudi 14 mai, il vous suffira, dans la mesure du possible, de poser le vendredi 15 mai pour bénéficier de quatre jours d'affilée non travaillés.

Que faire pendant les ponts 2026 ?

Bricolage, jardinage, petits voyages… Tout dépend de vos centres d'intérêt, de votre mobilité et de votre budget. Certains hôtels ou acteurs du tourisme proposent des courts séjours ou petites semaines à prix accessibles. En adhérant au programme gratuit d'avantages The Corner, vous pouvez profiter d'offres moins chères pour vos séjours et vos déplacements, par exemple chez Hotels.com, Lastminute.com, Europcar.

Si vous n'êtes pas encore client BoursoBank, c'est par ici.

A savoir Fermeture des banques en 2026 : de quoi s'agit-il ? Le système TARGET2 sera fermé, en plus des samedis et dimanches et du 1er janvier, les journées suivantes : vendredi saint, le lundi de Pâques, le vendredi 1er mai, ainsi qu'à Noël et le lendemain de Noël. Les systèmes de paiement en euros, de compensation et de règlement-livraison seront donc inopérants à la suite d'une décision de la Banque centrale européenne (2). En revanche, les virements instantanés, désormais gratuits comme ils l'ont toujours été chez BoursoBank depuis l'origine, échappent à cette interruption : ils continuent à fonctionner 24/7 !

Connaître les principaux jours fériés, c'est bien ; les anticiper pour en profiter, c'est mieux. À garder en tête : la fermeture d'enseignes et d'établissements bancaires, qui peut avoir un impact sur la planification de vos achats et de vos opérations.

(1) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18558

(2) https://www.fbf.fr/fr/calendrier-de-place-en-france-pour-lannee-2026/