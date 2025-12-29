Cette entreprise française invente le papier toilette réutilisable, un concept qui peine à convaincre

D’après la WWF, il faudrait abattre 27 000 arbres chaque jour pour la production de rouleaux de papier toilette classique. (Illustration) (Jasmin_Sessler / Pixabay)

Une entreprise française nommée La Feuille a inventé du papier toilette réutilisable et lavable en machine. Un concept qui permettrait de réduire l'impact sur l'environnement du papier toilette classique, mais qui ne convainc pas les consommateurs.

Face au fléau que représentent les rouleaux de papier toilette pour l'environnement, une société française a mis au point un concept d'un nouveau genre. Comme le rapporte BFMTV , samedi 15 mars 2025, l'entreprise nommée La Feuille propose du papier toilette lavable permettant d'avoir des feuilles réutilisables.

À nettoyer avec la machine à laver

En moyenne, un rouleau de papier toilette classique nécessite 168 litres d'eau pour sa fabrication. D'après la WWF , il faudrait même abattre 27.000 arbres quotidiennement pour en assurer la production. C'est pour lutter contre cette déforestation massive et cette surconsommation d'eau que La Feuille a lancé son produit sur le marché.

Dans le détail, il s'agit d'une «feuille de papier toilette qui ressemble à une feuille d'arbre, tout simplement, avec une face très absorbante» , a indiqué la fondatrice de la société, Fanny Taillard. Une fois utilisées, les feuilles doivent être déposées dans un petit sac avant de placer ce dernier dans la machine à laver. «On le met à laver avec le reste du linge: les serviettes, les chaussettes…» , a précisé la cheffe d'entreprise.

Des consommateurs réticents

Pourtant, le concept est loin de faire l'unanimité. Interrogées par BFMTV , plusieurs personnes se sont montrées réticentes face au procédé. Si certaines estiment l'idée de vider les sacs écœurante, d'autres ne voient pas l'intérêt écologique s'il est nécessaire de lancer une machine à laver. Selon Amélie Clauzel, experte en consommation et professeure à l'université Paris-Saclay, «on n'est pas sur un marché pour lequel l'adoption est massive» .

A lire aussi:

L'achat groupé fait baisser la facture d'énergie des foyers, oui mais de combien?

Location de mobilier et de décoration pour la maison: quel intérêt pour les particuliers?

Ces astuces pour vous équiper en bon matériel informatique à petits prix