IKEA et et Chupa Chups lancent une sucette au goût boulette de viande, et ce n'est pas une blague

La sucette à la boulette de viande sera distribuée gratuitement dans certains magasins. (illustration) (Mastrminda / Pixabay)

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Enfin pas tout à fait. Le 1er avril dernier, IKEA et Chupa Chups s'amusaient dans une publication commune sur les réseaux sociaux de la création d'une sucette au goût boulette de viande. Si cette annonce avait vivement fait réagir les internautes, elle a semble-t-il donné des idées aux deux grands groupes, qui ont décidé de « transformer une blague en réalité » . Dans un communiqué publié le 15 avril , l'entreprise suédoise confirme le lancement d'une sucette inspirée des köttbullar.

Ces petites boulettes de viande, intégrées dans les restaurants des magasins, est l'un des grands succès d'IKEA. « Chupa Chups a travaillé au développement d’un bonbon inspiré des saveurs et de l'essence de l’emblématique boulette de viande suédoise et de son accompagnement aux airelles , explique le géant de l'ameublement. La sucette donne, de manière surprenante, une expression fidèle à l’essence de la culture food d’IKEA. »

Distribuées en édition limitée

Le président de la branche française de l'entreprise a confirmé à Ouest-France la distribution de cette surprenante sucrerie, en édition limitée, le 6 juin prochain. La sucette ne sera pas vendue mais proposée gratuitement aux clients des différentes enseignes, y compris en France. « Quand on demande aux gens 'C’est quoi IKEA ?', les boulettes arrivent dans le top 3 de ce qui vient spontanément à l’esprit, précise Johan Laurell. Il y a la bibliothèque Billy, il y a la marque, et il y a les boulettes » .

« C’est une façon amusante de faire honneur à notre passion pour la nourriture et de montrer que même une simple blague peut donner lieu à une réalité surprenante » , complète dans son communiqué Javier Quiñones, Commercial Manager pour le Groupe Ingka. Pour savoir si les fameuses sucettes seront distribuées dans le magasin près de chez vous, vous pouvez vous renseigner directement sur place ou via les réseaux sociaux.