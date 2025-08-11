Idées de week-ends prolongés en France à la dernière minute / iStock.com - Maksym Belchenko

Degemer mat e Breizh !

La Bretagne est une destination touristique prisée. Dans le Finistère, des villes comme Beg-Meil, Bénodet, Kerlouan, Crozon, Carantec, Concarneau, Pont-Aven ou encore Douarnenez, Brest et Quimper (pour ne citer qu’elles) valent le détour. Et pourquoi pas partir de Roscoff pour aller arpenter l’Île de Batz ? Des dauphins viendront peut-être vous tenir compagnie lors de la traversée. Dans les Côtes d’Armor, on peut visiter Dinan, se promener sur la Côte de granit rose, découvrir le Château de la Hunaudaye ou encore imaginer ce que fut le château du Guildo dont il reste des ruines. Avec un peu de chance, vous pourriez même y observer des phoques à marée basse. En Ille-et-Vilaine se trouvent des villes comme Dinard, Saint-Malo ou encore Saint-Briac-sur-Mer et Cancale sans oublier Rennes. Enfin, partez à la découverte du Golfe du Morbihan, ses eaux translucides et ses paysages à couper le souffle.

Un week-end en Provence

Faites le plein de soleil et de dépaysement avec un week-end prolongé en Provence, région réputée pour la beauté de ses paysages et qui est, en outre, parfaitement située à la frontière de l’Italie. Entre une pause SPA à Théoule-sur-Mer ou à Aix-en-Provence ou le plein de sensations dans les Gorges du Verdon, un large choix s’offre à vous. Vous pouvez aussi visiter Arles, une ville au patrimoine antique à découvrir sans hésiter (arènes, théâtre…).

Cap sur la Nouvelle-Aquitaine

Et si vous partiez au Pays basque (département des Pyrénées-Atlantiques) à la découverte de Biarritz, de Bidart, de Saint-Jean-de-Luz ou encore de Bayonne où vous pourrez, entre autres, visiter le Musée du chocolat ? Randonnées, visites culturelles, dégustation de gâteau basque, pauses à la plage… Impossible de s’ennuyer au Pays basque, une région à la culture et à l’histoire riches. En Gironde, vous pouvez visiter Andernos-les-Bains, une station balnéaire du bassin d’Arcachon réputée pour ses belles maisons, son port ostréicole et son superbe sentier littoral, ou partir à la découverte de Bordeaux, une ville aux multiples atouts. En Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne est également à découvrir : Sarlat-la-Canéda, Périgueux, Bergerac… Bien entendu, la grotte de Lascaux fait partie des visites incontournables.

Un week-end prolongé sur l’Île de Ré

Dans le golfe de Gascogne, l’Île de Ré est la quatrième plus grande île de la France métropolitaine. Le Phare des Baleines, les marais salants et l’Écomusée, la réserve naturelle, le musée du Platin, les fortifications Vauban, le fort La Prée et les écluses à poissons font partie des visites à effectuer. Et, pour vous déplacer, prenez vos vélos ou louez-en !

D’autres idées pour un week-end prolongé

La Normandie, l’Alsace, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, l’Auvergne-Rhône-Alpes (avec le lac d’Annecy en Haute-Savoie), l’Occitanie, la Corse… Les idées de destinations pour un week-end prolongé ne manquent pas. Idéalement, privilégiez le train pour vos voyages. Il s’agit du transport collectif le moins polluant.