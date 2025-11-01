Happify, Méditopia, Sanvello… 5 applications pour se détendre à petit prix

De nombreuses applications permettent de se détendre et de mieux résister au stress. ( crédit photo : Shutterstock )

Le début de l'automne est souvent source de stress et d'angoisse. Pour gérer ses émotions et se relaxer, des applications existent. Voici notre top 5.

Petit Bambou: la référence zen

C'est peut-être l'une des applications les plus connues en matière de relaxation. Petit Bambou propose de nombreux exercices de méditation. L'objectif? Retrouver son calme en seulement 10 minutes. Preuve de sa réussite: une chaîne Youtube dédiée existe avec de nombreuses vidéos et interviews sur la méditation. Si la version gratuite permet d'accéder à une large palette d'informations et de techniques de relaxation, la version payante, à 6,99 euros par mois, propose davantage de programmes et une grande variété de sons et thèmes sonores pour méditer. Les abonnés ont aussi accès à une personnalisation des exercices de respiration libre.

Meditopia: la santé mentale avant tout

Exercice de yoga, hygiène du sommeil, méditation contre l'anxiété, le remède au stress est peut-être là. Meditopia propose plus de 1.000 contenus sous la forme d'articles, de musiques ou encore d'histoires pour prendre soin de sa santé mentale et conserver la zen attitude. L'application 100% française réunit déjà une communauté de près de 36 millions d'usagers. Des programmes personnalisés sont également disponibles. Pour y accéder, il suffit de remplir un test gratuit de santé émotionnelle. Mieux vaut opter pour l'abonnement premium pour profiter pleinement de l'application ( 9,99 euros par mois). La version gratuite donne accès à quelques méditations sur une période limitée.

Happify: augmenter son degré de bonheur

Très connu aux États-Unis, Happify permet d'évacuer ses pensées négatives et son stress du quotidien à travers des exercices en lien avec la psychologie positive, la pleine conscience et la thérapie cognitive comportementale. L'objectif: vous rendre plus heureux. Cela peut passer par des techniques de respiration, de méditation, mais également des actes de gentillesse ou des exercices de projection mentale. La version Happy plus, payante ( 10,74 euros par mois), vous donne accès à près de 60 programmes différents de manière illimitée et à un rapport de force de caractère de 20 pages, proposé en partenariat avec le VIA Institute.

Sanvello: mesurer son état émotionnel

Connu par le passé sous le nom de Pacifica, Sanvello est une application d'exercices de visualisation et de respiration adaptés à l'humeur de l'usager. Grâce à une série de tests, l'application fournit des résultats sur les niveaux de stress, d'anxiété, voire de dépression de l'utilisateur. Elle recommande ensuite à ce dernier une série d'activités personnalisées pour l'aider à aller mieux et reprendre le contrôle sur ses angoisses. Les conseils peuvent concerner la diminution du nombre de cafés pris par jour, la consommation d'alcool ou encore une nécessaire augmentation du nombre d'interactions sociales à avoir dans une journée. Sanvello dépasse le cadre des exercices de méditation antistress. Si la version gratuite est satisfaisante, la version payante ( 9,49 euros par mois) permet d'explorer davantage de fonctionnalités en illimité.

RespiRelax+: la cohérence cardiaque au centre

C'est l'application à avoir pour devenir un expert en cohérence cardiaque. RespiRelax+ est une petite bible numérique d'exercices de respiration aidant à en réguler le rythme. Non seulement cela permet à l'usager de gagner en sérénité, mais ces techniques de respiration facilitent également l'endormissement. Les exercices se déclinent en 5 thèmes différents: débuter, équilibrer, apaiser, renforcer ou personnaliser. Le dernier thème permet de paramétrer l'application à la demi-seconde près sur son propre souffle. Un guidage sonore est également disponible pour ne pas rester les yeux rivés sur son smartphone. L'application est entièrement gratuite et ne propose aucune formule d'abonnement.

Ados: 4 applis gratuites pour se détendre Si l'ensemble des applications dédiées à la détente se destinent à tous les publics, il en existe d'autres, plus spécifiques pour adolescents et jeunes adultes. C'est le cas de Rootd permettant d'accompagner les jeunes dans leur crise de panique en leur délivrant des astuces pour apprendre à gérer leur anxiété. Idem pour Toutematête conçue spécialement pour permettre aux étudiants de suivre leur humeur et noter leurs émotions dans un journal dédié. Headspace transmet de son côté les bases de la méditation en pleine conscience et l'application Moi: journal d'un enfant encourage les plus jeunes à développer leur conscience de soi, leur empathie et leur gentillesse en documentant leur monde à travers des dessins, des animations et des enregistrements photos et vidéos.

