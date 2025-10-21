Sur Leboncoin, vous pouvez désormais prendre une assurance contre les pannes

Vous pouvez désormais souscrire une assurance contre les pannes lors d'un achat sur Leboncoin. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Leboncoin innove dans l'univers de la vente entre particuliers. La plateforme propose désormais une assurance pour les produits électroniques et l’électroménager, rapporte Le Parisien . Cette initiative est née d’un constat : 45 % des Français renoncent à l’achat de produits d’occasion par crainte d’une panne.

Les produits neufs, reconditionnés ou d’occasion peuvent bénéficier de la garantie légale de conformité (d’une durée de deux ans), mais pas dans le cadre des ventes entre particuliers. « C’est une petite révolution, car la vente entre particuliers va se rapprocher des standards de l’e-commerce » , indique Boris Mittermüller, directeur Leboncoin recommerce et publicité.

Entre 3 et 10 % du montant de l'achat

Téléphones, ordinateurs, consoles, gros et petit électroménager : la liste des produits concernés est longue. Leur prix doit être compris entre 25 et 2 000 euros pour être éligible. Le coût de l’assurance est de 3, 5 ou 10 % du prix d’achat, selon la durée choisie (3, 6 ou 12 mois). Cela représente une assurance d’environ 20 euros par an pour un smartphone acheté 200 euros.

Pour y souscrire, l’acheteur doit simplement cocher la case correspondante lors de la validation de la transaction. L’achat est couvert dès qu’il confirme que l’appareil fonctionne à la réception. En cas de panne, Neat, qui fournit l’assurance, tente d’abord de réparer l’appareil (diagnostic vidéo à distance, envoi d’un réparateur ou retour du bien). S’il n’est pas réparable, l’acheteur est remboursé à hauteur de la valeur d’achat. L’assurance ne couvre qu’une seule panne par période de garantie. Cette assurance est une première en Europe pour une marketplace de seconde main.