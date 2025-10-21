Noz va bientôt mettre en vente des vêtements Naf Naf à moins 70 % : tout savoir sur ce bon plan

Noz a racheté 290 000 articles Naf Naf qui seront mis en vente à prix cassés à partir du 4 novembre. (markusspiske / Pixabay)

Après Minelli, Camaïeu, Esprit ou encore Jennyfer, c'est au tour de la célèbre marque Naf Naf de débarquer chez Noz. Le spécialiste du déstockage a annoncé dans un communiqué publié ce lundi 20 octobre la commercialisation de 290 000 pièces de l'enseigne « à prix cassés » à partir du 4 novembre prochain.

Des pièces Naf Naf à moins 70 %

« Robes, blazers, manteaux, chemises, mailles… les pièces intemporelles de la marque culte au

style romantique et audacieux seront disponibles dès le 4 novembre avec une remise de

70% » , indique Noz.

Les articles de prêt-à-porter qui seront mis en vente sont issus des collections 2022, 2023, 2024 et 2025. Ils seront disponibles dans tous les magasins de l'enseigne, qui en compte environ 340 partout en France. Les livraisons auront lieu le 4 ou le 5 novembre en fonction des points de vente. Et comme toujours, il faudra faire vite pour en profiter : « quantités limitées, premiers arrivés, premiers servis ! » , prévient Noz.

La marque Naf Naf, placée en redressement judiciaire le 30 mai dernier, a été partiellement reprise par le groupe Beaumanoir (Caroll, Bonobo, Cache Cache...). Mais seules 12 de ses 102 boutiques ont été conservées, rappelle RMC Conso .