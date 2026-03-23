Guerre au Moyen-Orient : une flambée du prix du plastique se profile, les consommateurs bientôt touchés ?

En cause notamment : l’envolée du naphta, mélange d'hydrocarbures issu de la distillation du pétrole utilisé comme matière première pour de nombreux plastiques. Illustration. (Fotoblend / Pixabay)

Nouvelle conséquence inattendue du conflit au Moyen-Orient : la hausse du prix du plastique. Cette matière omniprésente dans le quotidien pourrait être directement impactée par les tensions sur l’approvisionnement en pétrole, indispensable à sa fabrication, rapporte RMC Conso ce vendredi 20 mars 2026.

« Une réelle inquiétude »

En cause notamment : l’envolée du naphta, mélange d'hydrocarbures issu de la distillation du pétrole utilisé comme matière première pour de nombreux plastiques. Son prix a bondi de 60 % au cours du seul mois de mars, selon Ouest-France . Une hausse qui se répercute déjà sur les entreprises françaises, confrontées à des augmentations de 20 à 40 % imposées par leurs fournisseurs. « On sait que ce n’est que la première vague et qu’en avril, on parle déjà de hausses conséquentes supérieures à 20 % pour la plupart » , explique dans un reportage de TF1 Bibiane Barbaza, responsable des affaires économiques chez Polyvia.

Les conséquences pourraient également se faire sentir du côté des consommateurs. Les blocages de navires dans le détroit d’Ormuz font craindre des pénuries à court terme. « Aujourd’hui, on a du stock pour couvrir deux mois entre nos stocks de produits finis et nos stocks de matières premières. Au-delà, ça va devenir plus compliqué. Il y a une réelle inquiétude » , confie Cédric Fernandes, directeur des achats et de l’approvisionnement des matières chez Hyleance.

Des répercussions sur toute l’activité économique

À terme, ces tensions pourraient mécaniquement entraîner une hausse des prix des produits fabriqués à base de plastique. Si les effets ne sont pas encore visibles en caisse, certaines estimations commencent à émerger : le coût de l’emballage représentant jusqu’à 10 % du prix d’une bouteille, le prix d’un pack d’eau pourrait ainsi augmenter de quelques centimes, souligne RMC .

Et l’impact pourrait s’étendre à de nombreux secteurs : « Par exemple avec les plastiques pour les voitures, qui vont énormément augmenter, mais également les coûts de construction pour les travaux publics ou pour le simple bricolage, dans le revêtement des sols, les tuyaux, les fenêtres… » , détaille Joseph Tayefeh, secrétaire général de Plastalliance, auprès de RFI .