Fumer ou investir: ce que vous perdez en cigarettes et gagnez en arrêtant

Les cigarettes coûtent de plus en plus cher

Mauvaise nouvelle pour les finances des 12 millions de fumeurs en France, depuis le 1er juin dernier, le prix du tabac augmente. Un arrêté du 9 mai 2025 détaille le prix de vente au détail des tabacs manufacturés dans le pays. Le paquet de Marlboro Red passe de 10,40 à 10,95 euros . Le tabac à tuber de 30 grammes de la marque Gauloises se vend aujourd’hui 18,40 euros contre 17,90 euros avant le 1er juin. Enfin, le prix des Chesterfield Red marque la plus forte progression avec une hausse de 80 centimes . Fumer et acheter un paquet de cigarettes par jour coûte désormais plus de 4.000 euros par an, soit l’équivalent d’un mois et demi de salaire net médian. Entre 2014 et 2024, les prix du tabac ont augmenté de près de 70%.

Ces applications permettent pour faire des économies

Pour prendre pleinement conscience des économies à réaliser en arrêtant de fumer, vous pouvez télécharger certaines applications comme Smokerstop, Flamy ou Stop-Tabac. Ces dernières affichent un compteur vous permettant de savoir combien d’argent vous économisez au quotidien en arrêtant de fumer. Ces sommes peuvent être réinvesties dans des substituts nicotiniques pour arrêter durablement de fumer. Les patchs et autres gommes à mâcher augmentent les chances de réussir à arrêter de fumer de 50 à 70%, selon les données de la Sécurité sociale. Le paquet de 7 patchs coûte entre 15 et 22 euros et les 105 gommes à mâcher se vendent environ 12 euros .

Arrêter de fumer permet d’investir dans des projets personnels

Outre les substituts nicotiniques, les sommes économisées en arrêtant de fumer peuvent servir à financer des projets personnels. Abandonner la cigarette permet d’économiser l’équivalent de 4.000 euros par an. Vous pouvez par exemple réinvestir cet argent pour financer des vacances. Le prix d’une croisière de 8 jours à Tahiti en pension complète incluant les sports nautiques, le majordome, avec vol aller-retour pour Paris est de 3.400 euros . Cet argent peut également servir à investir. Le ticket d’entrée pour un investissement dans une société civile de placement immobilier (SCPI) est souvent bien inférieur à 4.000 euros . Vous pouvez également vous constituer au bout de 3 ans, un premier apport pour montrer patte blanche devant la banque et ainsi obtenir un prêt immobilier à un taux intéressant pour acheter votre résidence principale ou vous lancer dans l’immobilier locatif. Enfin, si vous avez des travaux à entreprendre chez vous, notamment en matière de rénovation énergétique, l’idée d’arrêter de fumer pour les financer est loin d’être mauvaise. Le coût moyen en France d’une rénovation énergétique pour un 80 m² va de 5.000 euros à 7.000 euros hors taxes.

Ces taxes impactent d’autres produits de consommation courante Le prix final de nombreux produits de la consommation courante (carburants, alcools, électricité…) dépend des taxes associées. Dans une bouteille d’alcool, un tiers du prix est lié aux taxes (droits d’accise et cotisations de Sécurité sociale). Le processus est le même pour la formation des prix du carburant. Les taxes comptent approximativement pour 60% des prix de l’essence et du gazole à la pompe. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) s’applique sur les produits pétroliers voués à servir de carburant ou énergie de chauffage. La TVA à 20% s’applique à son tour sur la somme globale, TICPE comprise. S’applique ensuite une somme de taxes indirectes comme la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Selon l’Observatoire de l’industrie électrique, la fiscalité dans le domaine de l’énergie représente au total 22% de la facture d’électricité des ménages.

