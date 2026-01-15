 Aller au contenu principal
Free vient d’augmenter les prix de deux de ses Freebox, voici les nouveaux tarifs
information fournie par Boursorama avec Newsgene 15/01/2026 à 12:13
Temps de lecture: 1 min

C’est l’offre d’entrée de gamme de Free qui subit la hausse la plus notable. (coyot / Pixabay)

Free réajuste les tarifs de ses offres Internet les plus accessibles. Selon sa nouvelle brochure tarifaire, l’opérateur augmente les prix de la Freebox Révolution Light et de la Freebox Pop S pour les nouveaux abonnés. Ces hausses vont jusqu’à 60 euros sur un an, modifiant le positionnement de Free sur l’entrée de gamme.

Free, qui vient d’être condamné par la CNIL à une amende record de 42 millions d’euros consécutive au piratage des données de ses services en octobre 2024, se distingue par un autre événement : l’augmentation de ses deux abonnements Freebox les plus accessibles pour les nouveaux clients, rapporte Les Numériques . Conformément aux indications de sa nouvelle brochure tarifaire, les tarifs de la Freebox Révolution Light et de la Pop S ont évolué à la hausse.

C’est l’offre d’entrée de gamme de Free qui subit la hausse la plus notable, souligne 01net . La Freebox Révolution Light, auparavant proposée à 19,99 euros par mois la première année, devient une « Série Spéciale Freebox Révolution Light » facturée 24,99 euros sur douze mois, puis 29,99 euros au-delà. Le surcoût est de 60 euros sur un an. Si l’offre reste complète avec TV, appels et Internet, le rapport qualité prix devient moins compétitif face à la concurrence, d’autant plus si l’on considère le Wi-Fi 5 dont est pourvu le boîtier.

29,99 euros pour la Freebox Pop S

Concernant la petite Freebox Pop S, la hausse est modérée. Cette offre proposée sans TV, initialement affichée à 24 euros, remonte à 25 euros par mois durant la première année pour atteindre, après un an, 29,99 euros mensuels. Toutefois, elle inclut désormais les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et à l’international. En cas de migration depuis une autre offre Free, le tarif passe directement à 29,99 euros, sans bénéficier de la réduction la première année.

Sur le marché des offres avec box sans TV, Free a perdu la première place, partagée avec Bouygues Telecom. Free rejoint le tarif de Sosh, qui certes propose un débit moins important, mais avec 72 chaînes TV incluses.

