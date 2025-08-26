Fournitures scolaires : près d'un produit analysé sur trois est considéré comme dangereux

La Répression des fraudes alerte sur les substances dangereuses que contiennent certaines fournitures scolaires. (illustration) (Vimbroisi / Pixabay)

Avis aux parents qui s’apprêtent à arpenter les rayons à la recherche de fournitures scolaires : la Répression des fraudes recommande de bien lire les étiquettes. Entre 2023 et 2024, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) a contrôlé 46 établissements, grossistes et détaillants. Résultat : 14 produits non conformes, dont neuf présentant un risque pour la santé.

En cause : la présence de substances chimiques parfois « au-dessus de la limite réglementaire » , et parfois même non mentionnées sur l’emballage. De quoi rendre risqué un geste aussi banal que mâchouiller son stylo ou surligner un texte. Selon le rapport de la DGCCRF, relayé par Le Parisien , des substances comme le phénoxyéthanol, « qui peut causer des lésions oculaires graves » , ou le propan-1-ol, « très irritant pour les yeux » , ont été détectées notamment dans « les grands surligneurs de couleur jaune et orange » .

Des produits retirés du marché

Autre problème relevé : des défauts d’étiquetage. Certains produits affichaient des pictogrammes de danger trop petits, ou n’indiquaient tout simplement aucune mention de danger. Dans la plupart des cas, les fabricants ont rappelé ou retiré volontairement les produits. Dans le cas contraire, la DGCCRF leur a imposé des mesures contraignantes. En Île-de-France, par exemple, 66 221 surligneurs, 18 000 stylos correcteurs et 6 048 stylos ont été retirés du marché.

Au total, la DGCCRF a dressé 39 avertissements pour rappeler la réglementation, 15 injonctions et 3 procès-verbaux visant les manquements les plus graves, comme la mise en vente d’un produit dangereux avec un étiquetage non conforme.