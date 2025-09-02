Foire aux vins : voici le calendrier détaillé des opérations dans les grandes surfaces

La Foire aux vins se tient pendant plusieurs semaines dans les supermarchés français. (illustration) (Vinotecarium / Pixabay)

Que vous soyez rouge ou rosé, œnophile ou buveur occasionnel, le mois de septembre est l'occasion de dénicher une bonne bouteille à un prix abordable. La Foire aux vins d'automne se décline dans toutes les grandes surfaces, avec des sélections de grands crus et de bonnes affaires à ne pas manquer. Et les opérations ont déjà commencé dans certaines enseignes, rapporte La Revue du Vin de France .

En supermarché ou en ligne

C'est le cas des hypermarchés Carrefour (jusqu'au 6 octobre), des magasins Grand Frais (jusqu'au 18 octobre), des points de vente E. Leclerc (jusqu'au 12 octobre), du groupe Système U (jusqu'au 5 octobre), des Biocoop (jusqu'au 14 octobre), des Franprix (jusqu'au 21 septembre) et des commerces Casino/Spar/Vial (jusqu'au 14 septembre).

La Foire aux vins s'installe chez Lidl à partir du 4 septembre, tout comme dans les magasins Match (jusqu'au 21 septembre). Les Intermarché mettront en rayon les bouteilles du 9 au 28 septembre et Monoprix du 12 au 28 septembre. Les derniers à lancer l'opération seront les Aldi (à partir du 23 septembre) et les Carrefour Market (du 2 au 19 octobre). Enfin, Auchan organise sa foire en deux temps : du 9 au 27 septembre en supermarché et du 30 septembre au 12 octobre en hypermarché.

Faire un tour chez un caviste

A noter que certaines enseignes déclinent la foire à des dates différentes selon les supports. Ainsi, Carrefour propose une sélection de bouteilles directement en ligne du 9 septembre au 26 octobre, sur macave.carrefour.fr. Leclerc organise le même dispositif depuis le 1er septembre, jusqu'à épuisement des stocks.

La Foire aux vins peut également être l'occasion de se rendre chez un caviste comme V and B (du 8 au 20 septembre), Intercaves (du 5 septembre au 4 octobre) ou Nicolas (du 10 septembre au 7 octobre). Enfin, si vous avez déjà un vin en tête ou si vous voulez miser sur la surprise, vous pouvez toujours commander une bouteille sur Internet (Veepee, Vins et Millésimes, Idealwine...)