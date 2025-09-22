Flunch ouvre un magasin sans caisse à Lille et mise sur la technologie d'Amazon

Flunch teste un nouveau concept de restauration sans caisse à Lille. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Partir sans passer à la caisse, c'est désormais possible dans un restaurant du groupe Flunch situé dans le centre-ville de Lille (Nord) et baptisé « Faim ». L'enseigne française teste en effet depuis le 15 septembre 2025 la technologie de magasin autonome « Just Walk Out » développée par Amazon, rapporte LSA .

Il s'agit d'un concept de vente à emporter de plats chauds et froids. « Nous voulions à la fois se rapprocher d’eux, en centre-ville, avec une offre de restauration de qualité et bon marché tout en fluidifiant le plus possible leur parcours, en supprimant notamment l’attente au moment du paiement » , explique au magazine spécialisé Baptiste Bayart, président du conseil stratégique de Flunch.

Des caméras pour détecter ce que le client a choisi

« No caisse, no stress. Tu rentres, tu choisis, tu sors, c'est easy et rapide » , indique l'enseigne sur des panneaux situés devant le restaurant. Une centaine de caméras disposées dans tout le magasin permettent de détecter ce que chaque client a choisi. En sortant, la personne a simplement à présenter sa carte bancaire sur le terminal de paiement et il est débité du montant de ses achats. Une première en France.

Amazon a tenté de déployer cette technologie dès 2018 aux Etats-Unis, sans succès. Le géant américain a donc décidé de titrer un trait sur « Just Walk Out » en 2024, au profit de caddies connectés qui permettent eux de supprimer les caisses. On saura vite si Flunch a plus de réussite.