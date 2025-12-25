Fitness en ligne: l’abonnement virtuel qui remplace la salle

Les plateformes de sport à la maison séduisent ceux qui veulent garder la forme à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )

Les cours de sport coûtent trop cher

Le marché des cours de sport ne connaît pas la crise. Les salles continuent en effet d’être toujours plus nombreuses en France. Selon une étude du cabinet Xerfi, on en compte 5.600 aujourd’hui, pour 6,7 millions d’adhérents. L’offre, elle, se polarise. Les salles premium ne cessent de monter en gamme quand les salles low-cost écrasent les prix. L’éventail des tarifs pour un abonnement mensuel est donc très large. Cela peut grimper à plus de 500 euros par mois pour certaines adresses s’apparentant presque à des clubs privés. Il faut au minimum débourser 20 euros mensuels avec engagement sur un an pour les enseignes d’entrée de gamme. Ce prix très compétitif représente tout de même un budget non négligeable.

Les cours de sport maison ont des bienfaits évidents sur notre santé

Dans ces conditions, la tentation de faire du sport chez soi à moindre coût, en suivant les cours dispensés sur une chaîne Youtube ou en s’abonnant à une appli, est grande. Il existe de très nombreuses offres de qualité à un tarif inférieur à 10 euros par mois, voire gratuites. Les bienfaits peuvent en plus être nombreux. 30 minutes de home fitness par jour suffisent à améliorer la capacité cardiovasculaire. C’est un moyen de prévenir certaines maladies comme les crises cardiaques ou les AVC. Pratiquer des exercices régulièrement permet aussi de renforcer sa capacité musculaire. Cela peut être un remède contre les maux de dos. Pour cela, il faut effectuer les exercices correctement.

Le home fitness augmente le risque de blessures

S’entraîner sans les conseils d’un coach surveillant vos mouvements et votre posture n’est pas sans danger. Ceux connaissant bien leur corps peuvent s’y retrouver et s’entraîner chez eux. Les débutants doivent être plus vigilants. Avant de se lancer dans le home fitness , mieux vaut sans doute suivre quelques cours en présentiel et apprendre les mouvements avec un professionnel. On est ensuite mieux armé pour éviter les lombalgies ou autres tendinites. La grande majorité des blessures est liée à une mauvaise charge à l’entraînement.

Le home fitness peut parfois placer la barre trop haut

La pratique solitaire peut également être rapidement décevante. Les promesses des réseaux sociaux et des publicités sont énormes. Elles peuvent se muer en miroir aux alouettes. Des chercheurs de l’University College London et de la Loughborough University se sont penchés sur cette question. Ils ont analysé plus de 50.000 messages postés sur les réseaux sociaux relatifs à des applis de fitness très populaires. Près d’un quart d’entre eux ont des contenus négatifs. Un sentiment de honte lié au fait de ne pas tenir ses objectifs est régulièrement exprimé. Pour profiter des bienfaits du home fitness , il faut être capable de savourer ses progrès, même modestes.

Quel est le vrai prix d’une application de home fitness?

Avant de souscrire à un abonnement sur une appli, il faut également se renseigner sur les prix. Un prélèvement automatique avec reconduction tacite est souvent mis en place. L’augmentation du tarif passée, une période test de trois mois environ est aussi très pratiquée. Il faut enfin se méfier des programmes personnalisés mis au point après paiement. Pour éviter les arnaques, il est conseillé de consulter dans le détail les avis. Les vrais utilisateurs postent souvent un compte-rendu détaillé de leur expérience. On peut se fier à leurs retours. La fréquentation des forums peut également être une source d’informations et de conseils pertinents. Enfin, il est préférable de s’engager après avoir visionné et testé plusieurs vidéos de cours. Dans certains cas, il s’agit de simples contenus animés créés grâce à l’intelligence artificielle. L’approche est mécanique et la lassitude est rapide.

Veiller à la confidentialité de ses données

Le home fitness comporte enfin des failles de sécurité. Il est conseillé de restreindre le partage des données à destination de ces applis. Mieux vaut aussi éviter de partager sa position et d’utiliser sa véritable identité. Certaines enquêtes ont révélé qu’il est très facile, à partir de certaines applis comme Strava , de localiser le domicile et le lieu de travail des utilisateurs. Il faut être d’autant plus vigilant quand on exerce une activité professionnelle sensible.

Les 5 meilleures applis de fitness à moins de 10 euros par mois Pourquoi dépenser quand il existe une appli gratuite? Nike Training Club propose 200 programmes d’entraînement bien conçus et complets. Également gratuite, 7 minutes workout , avec ses entraînements de sept minutes, est l’idéal pour les sportifs pressés. Pour moins de 3 euros par mois la première année, Asana Rebel propose de son côté des exercices de yoga et Pilates faciles à suivre, ainsi que des conseils nutrition et bien-être. Pour moins de 8 euros par mois avec un engagement d’un an, Fizzup vous offre un plan d’entraînement personnalisé par un coach. Pour le même prix, Freeleetics est l’appli de référence pour les sportifs polyvalents. Elle est considérée comme l’une des plus efficaces.

A lire aussi:

5 idées de cadeaux high-tech pour améliorer ses performances sportives et suivre sa santé

ClassPass, Gymlib, Urban Sport Club: quels sont les avantages de ces applications de sport à la carte?

Mindful eating: adoptez une relation saine avec la nourriture sur 12 mois