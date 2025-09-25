Fin du support Windows 10 : sursis pour les utilisateurs européens, Microsoft annonce un an de mises à jour gratuites

Cette annonce concernant l'extension des mises à jour du logiciel apporte un délai aux utilisateurs européens du système d'exploitation, qui devront néanmoins se connecter avec un compte Microsoft .

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

Un début de réponse face à la grogne ? L'extension des mises à jour de Windows 10, le logiciel d'exploitation de Microsoft, sera gratuite pendant un an pour les particuliers situés dans l'espace économique européen (EEE) avec un compte Microsoft, a indiqué l'entreprise mercredi 24 septembre. Le géant américain, qui a annoncé qu'il n'assurerait plus les mises à jour de Windows 10 à partir du 14 octobre, a précisé que les utilisateurs européens pourraient voir ces opérations de maintenance étendues pendant un an "sans coût supplémentaire", à condition de se connecter avec un compte Microsoft.

"À partir du début du mois d'octobre, les clients de l'Espace économique européen (EEE) commenceront à voir des notifications sur leurs PC Windows 10 leur offrant la possibilité de s'inscrire" au programme d'extension des mises à jour, a indiqué l'entreprise. Aux États-Unis, les utilisateurs bénéficieront aussi d'une extension gratuite des mises à jour, à condition d'"utiliser la sauvegarde Windows pour synchroniser (leurs) paramètres avec le cloud".

Dans le cas contraire, les clients pourront choisir de payer cette extension au tarif de 30 dollars. Ils pourront aussi obtenir ce programme avec 1.000 points "Microsoft Rewards", gagnés via des activités sur les logiciels de l'entreprise.

Jusqu'à 400 millions d'ordinateurs bientôt obsolètes?

Le groupe a conseillé aux utilisateurs de basculer vers Windows 11, la nouvelle version du logiciel d'exploitation disponible depuis 2021, mais Microsoft a été critiqué par plusieurs associations de consommateurs. Certains utilisateurs possèdent en effet un ordinateur incompatible avec Windows 11, qui risque de devenir vulnérable face aux cyberattaques après l'arrêt des mises à jour Windows 10.

D'après le Public Interest Research Group (PIRG), une association américaine, jusqu'à 400 millions d'ordinateurs dans le monde seraient incompatibles avec Windows 11.

Aux États-Unis, l'association Consumer Reports a déploré le fait que "des ordinateurs incapables de faire fonctionner Windows 11 étaient encore disponibles à la vente en 2022 et 2023", et risquent ainsi de devenir obsolètes trois ans après leur achat. En France, une coalition de 22 associations, dont l'UFC-Que Choisir et Halte à l'obsolescence programmée (HOP), ont lancé une pétition pour demander des mises à jour gratuites jusqu'en 2030.