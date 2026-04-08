Faut‑il limiter les fruits chez les enfants à cause du sucre? Voici ce que dit la science

Une étude a révélé que les enfants qui consomment 1,5 portion de fruits par jour ont un risque 36% moins élevé de développer un diabète de type 2. (crédit: Adobe Stock)

On dit souvent aux parents que les fruits sont «mauvais» parce qu'ils contiennent du sucre, ce qui les amène à se demander quelle quantité ils doivent autoriser leur enfant à manger.

Ce message a été alimenté par le mouvement «sans sucr », qui diabolise le sucre en affirmant qu'il fait grossir et provoque le diabète. Ce mouvement promeut des listes arbitraires d'aliments à éviter, qui comprennent souvent les aliments préférés des enfants, tels que les bananes et les baies.

Mais comme beaucoup d'affirmations avancées par l'industrie des diètes, celle-ci n'est pas étayée par des preuves.

Sucres naturels et sucres ajoutés

Le sucre en soi n'est pas nocif, mais le type de sucre que consomment les enfants peut l'être.

La bonne nouvelle, c'est que les fruits entiers contiennent des sucres naturels qui sont bons pour la santé et fournissent de l'énergie aux enfants. Les fruits entiers regorgent de vitamines et de minéraux nécessaires à une bonne santé. Ils contiennent notamment des vitamines A, C et E, du magnésium, du zinc et de l'acide folique. Tous les fruits sont bons pour la santé, notamment les bananes, les baies, les mandarines, les pommes et les mangues, pour n'en citer que quelques-uns.

Les fibres insolubles présentes dans la peau des fruits favorisent un transit intestinal régulier chez les enfants, tandis que les fibres solubles contenues dans la chair des fruits contribuent à maintenir leur taux de cholestérol à un niveau sain en absorbant le «mauvais» cholestérol, ce qui réduit leur risque à long terme d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque.

Les sucres ajoutés, qui apportent des calories mais aucune valeur nutritive à l'alimentation des enfants, sont les «mauvais» sucres à éviter. On les trouve dans les aliments transformés et ultra-transformés dont les enfants raffolent, tels que les bonbons, les chocolats, les gâteaux et les boissons gazeuses.

Les sucres ajoutés sont souvent présents dans des aliments emballés apparemment sains, tels que les barres de céréales. Ils sont également cachés sous plus de 60 noms différents dans les listes d'ingrédients, ce qui les rend difficiles à repérer.

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Sucre, poids et risque de diabète

Il n'existe aucune preuve scientifique permettant d'affirmer que le sucre provoque directement le diabète.

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui ne peut être ni prévenue ni guérie et qui n'a aucun lien avec la consommation de sucre. Le diabète de type 2 est généralement causé par un excès de poids, qui empêche le corps de fonctionner efficacement, et non par la consommation de sucre.

Cependant, une alimentation riche en sucres ajoutés, présents dans de nombreux aliments transformés et ultra-transformés (par exemple, les collations sucrées et salés emballés), peut entraîner une consommation excessive de calories et une prise de poids inutile chez les enfants, ce qui peut augmenter leur risque de développer un diabète de type 2 à l'âge adulte.

D'autre part, des recherches montrent que les enfants qui mangent plus de fruits ont moins de graisse abdominale.

Des recherches montrent également que les fruits peuvent réduire le risque de diabète de type 2. Une étude a notamment révélé que les enfants qui consommaient 1,5 portion de fruits par jour avaient un risque 36% moins élevé de développer la maladie.

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Carences nutritionnelles

Une alimentation riche en sucres ajoutés peut également entraîner des carences nutritionnelles.

De nombreux aliments transformés ont une faible valeur nutritive, voire aucune, c'est pourquoi les recommandations alimentaires recommandent d'en limiter la consommation.

Les enfants qui se nourrissent principalement de ces aliments sont moins susceptibles de consommer des légumes, des fruits, des céréales complètes et des viandes maigres, ce qui entraîne une alimentation pauvre en fibres et en autres nutriments essentiels à la croissance et au développement.

Mais ces «aliments facultatifs» représentent un tiers de l'apport énergétique quotidien des enfants australiens.

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Il n'est pas nécessaire de limiter la quantité de fruits entiers que les enfants mangent: ils sont nutritifs et peuvent protéger leur santé. Ils les rassasieront également et réduiront leur envie de réclamer des aliments transformés et emballés, pauvres en nutriments et riches en calories.

Il suffit de limiter les jus et les fruits secs, car les jus ne contiennent pas les bienfaits des fruits (les fibres) et le séchage prive les fruits de leur teneur en eau, ce qui facilite leur consommation excessive.

Certains pays recommandent seulement deux portions de fruits par jour pour les enfants de neuf ans et plus, 1,5 portion pour les enfants de 4 à 8 ans, une portion pour les enfants de 2 à 3 ans et une demi-portion pour les enfants de 1 à 2 ans. Mais ces recommandations sont dépassées et doivent être modifiées.

Nous devons réduire la consommation de sucre des enfants. Mais cela doit se faire en réduisant leur consommation d'aliments transformés contenant des sucres ajoutés, plutôt que celle des fruits.

Les sucres ajoutés ne sont pas toujours faciles à repérer, nous devons donc nous concentrer sur la réduction chez les enfants de la consommation d'aliments transformés et emballés, et leur apprendre à privilégier les fruits, «les friandises de la nature», afin d'éliminer les sucres malsains de leur alimentation.

Par Nick Fuller (Clinical Trials Director, Department of Endocrinology, RPA Hospital, University of Sydney)

Cet article est issu du site The Conversation