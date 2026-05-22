Essence : pourquoi les automobilistes de l’ouest sont-ils moins touchés par la hausse des prix ?

Les Vendéens pouvaient payer jusqu'à 18 centimes de moins par litre que les habitants de Paris entre le 13 et le 20 mai. Illustration. (Engin_Akyurt / Pixabay)

Voilà maintenant près de trois mois, soit depuis le début de la guerre en Iran, que les cours du pétrole s'envolent, entraînant avec eux une hausse significative des prix du carburant. Une légère accalmie a été constatée ces dernières semaines, mais les tarifs à la pompe restent particulièrement élevés. Pourtant, toutes les régions de France ne sont pas logées à la même enseigne. On constate notamment des écarts importants entre les territoires de l'est et de l'ouest de la France, selon des données recueillies par Le Parisien .

Jusqu'à 18 centimes de différence au litre

Ainsi, les départements de la façade atlantique sont ceux où les prix de l'essence sont les plus faibles en moyenne par rapport au reste de l'Hexagone. Entre le 13 et le 20 mai, le litre de gazole était d'environ 2,10 euros de la Charente-Maritime au Finistère, alors qu'il pouvait atteindre 2,19 euros ailleurs. Les habitants de la capitale pouvaient par exemple payer jusqu'à 18 centimes de plus par litre que ceux de la Vendée. Si les écarts sont moins marqués concernant l'E10, les territoires de l'ouest proposent là encore des tarifs bien inférieurs à ceux de l'autre côté de la France.

Mais comment expliquer de telles différences de prix ? Selon Grégory Caret, directeur de l'Observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble, « jusqu’au début du conflit en Iran, l’essentiel de la distribution de carburant était assuré par les grandes surfaces et ce sont elles qui proposent les prix les plus compétitifs » . Or, il se trouve que plusieurs enseignes de grande distribution, comme E.Leclerc, Intermarché et Système U, sont particulièrement implantés dans l'ouest de la France.

Le jeu de la concurrence

Ces enseignes tentent d'attirer les consommateurs en appliquant des prix bas à la pompe pour les inciter ensuite à faire leurs courses dans leurs magasins. Une politique qui oblige les autres distributeurs à s'aligner sur leurs tarifs. Le jeu de la concurrence bénéficie donc davantage aux automobilistes de ces régions. Pour tenter de limiter ces écarts, TotalEnergies harmonise petit à petit ses prix sur l'ensemble du territoire national grâce à un système de plafonnement.