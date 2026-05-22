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Avion : la compagnie doit-elle vous indemniser si votre vol est annulé à cause des prix du carburant ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/05/2026 à 14:51
Temps de lecture: 2 min

La Commission européenne a estimé que « les annulations dues à des prix du carburant exceptionnellement élevés » ne peuvent pas être considérées comme une « circonstance exceptionnelle » justifiant un refus d'indemnisation. Illustration. (Bottlein / Pixabay)

La Commission européenne a estimé que « les annulations dues à des prix du carburant exceptionnellement élevés » ne peuvent pas être considérées comme une « circonstance exceptionnelle » justifiant un refus d'indemnisation. Illustration. (Bottlein / Pixabay)

Plusieurs compagnies aériennes tentent de répercuter la hausse des prix du kérosène sur leurs clients, en augmentant ceux des billets après achat ou en refusant de les indemniser en cas d'annulation de vol. La Commission européenne s'est rangée du côté des voyageurs et a rappelé l'illégalité de ces pratiques.

Pour faire face à l'envolée du prix du kérosène, certaines compagnies aériennes tentent de répercuter les coûts sur leurs clients, quitte parfois à se retrouver dans l'illégalité. Appelée à se prononcer sur ces situations, la Commission européenne a récemment rappelé les règles en vigueur pour protéger les voyageurs, rapporte BFM Business ce jeudi 21 mai 2026.

Le surcoût interdit après l'achat

L'autorité a notamment jugé illégale la pratique consistant à augmenter le prix du billet d'avion après achat, ce qu'a par exemple fait dernièrement Volotea. « Les compagnies aériennes ne peuvent pas prévoir dans leurs conditions générales des clauses leur permettant d'augmenter le prix du billet au-delà de celui annoncé au moment de l'achat, au motif que le carburant s'est révélé plus coûteux que prévu » , précise ainsi la commission.

D'autres compagnies estiment que l'augmentation des prix du carburant représente une « circonstance exceptionnelle » sur laquelle elles ne peuvent pas agir. Si elles ne peuvent pas se dérober à leur obligation de remboursement du billet, elles refusent cependant d'indemniser les clients si un vol est annulé pour ce motif. Pourtant, ces derniers peuvent normalement prétendre à un montant allant jusqu'à 600 euros ainsi qu'à la prise en charge de certaines dépenses inhérentes au voyage.

Une obligation d'indemnisation, sauf exception

La commission européenne a une nouvelle fois contredit les compagnies. Elle a ainsi estimé que « la volatilité du carburant est prévisible et que cela ne peut pas exonérer la compagnie aérienne du versement de l'indemnisation » , selon Anaïs Escudié, fondatrice du site Retardvol.fr.

L'institution a toutefois rappelé qu'une seule exception était prévue dans ce cas de figure : une pénurie locale de carburant. En effet, la compagnie est autorisée à ne pas dédommager les clients si l'un de ses vols est annulé uniquement pour cette raison. « La Commission estime qu’une pénurie locale de carburant empêchant l’exploitation d’un vol peut être considérée comme une 'circonstance extraordinaire'. Toutefois, les annulations dues à des prix du carburant exceptionnellement élevés, par opposition aux pénuries locales de carburant, ne peuvent être considérées comme constituant des 'circonstances extraordinaires' » , a-t-elle expliqué dans une notice diffusée récemment.

© Boursorama avec Newsgene
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