Essence : autorisé exceptionnellement, pourquoi ce « carburant non-conforme » peut-il poser problème ?

Le carburant autorisé exceptionnellement à la vente a une température limite de filtrabilité (TLF) de 0 °C. Illustration. (Engin_Akyurt / Pixabay)

Le gouvernement veut prévenir une pénurie de carburant. Pour éviter la saturation des stations-services, l'exécutif a pris une mesure d’exception en autorisant un gazole dit « non-conforme aux spécifications européennes » . Dans le texte publié au Journal officiel ce jeudi 26 mars 2026, il est indiqué que ce carburant peut être mis en vente jusqu’au 31 mars inclus, rapporte Capital . Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Inadapté aux températures négatives

Habituellement, le gazole vendu en hiver contient des additifs pour résister à des températures allant jusqu’à -15 °C. Cela va même jusqu’à -21 °C durant la période de fin décembre à mars dans les stations de l’Est ou des Alpes. Ces additifs empêchent la paraffine qu’il contient de se cristalliser et de boucher le filtre à gasoil. Mais le carburant autorisé exceptionnellement à la vente a une température limite de filtrabilité (TLF) de 0 °C, indique le texte. En d'autres termes, il n'est pas censé être utilisé lors de températures négatives.

Même si le printemps est arrivé, des risques subsistent. Confronté à des températures trop basses, le carburant peut geler et ainsi provoquer des difficultés de démarrage, un arrêt du moteur ou des dommages à la pompe à injection. Mais cela n’affecte pas le moteur. Aucun dommage permanent n’est à craindre. Une fois que les températures remontent, le carburant se liquéfie et le moteur fonctionne normalement.

Une responsabilité de l'automobiliste

Les automobilistes doivent être informés de la présence de ce carburant dans les stations-services et des risques qu’ils encourent. Mais si vous acceptez de mettre ce gazole dans votre réservoir, vous assumez « l’entière responsabilité » des pannes qui pourraient survenir, prévient le texte. Les automobilistes circulant en Haute-Marne, dans le Cantal ou les Alpes doivent être particulièrement vigilants, car ces zones sont concernées par une vague de froid.