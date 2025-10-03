Entrée, médaille, cierge… Quel budget prévoir pour vous offrir un souvenir éternel de Notre-Dame de Paris?

Vous pouvez acheter un souvenir à Notre-Dame de Paris et par la même occasion soutenir la restauration de la cathédrale. ( crédit photo : Getty Images )

La cathédrale Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité de France, et l'un des plus fréquentés du monde. Après cinq ans de travaux pour effacer les stigmates de l'incendie de 2019, une foule de visiteurs et de fidèles se pressent pour la découvrir ou la redécouvrir. L'accès est libre et gratuit pour tous, tous les jours de l'année. Pour conserver un souvenir du célèbre monument vieux de neuf siècles, les photos sont autorisées. Une boutique dédiée propose des objets religieux (médailles, cierges…), culturels ou encore des accessoires de mode. Les ventes soutiennent la restauration de cet emblème du patrimoine français.

La cathédrale Notre-Dame de Paris accueille gratuitement des milliers de visiteurs chaque jour

La réouverture de Notre-Dame de Paris a ému les fidèles et les amoureux du patrimoine du monde entier. Après cinq ans de travaux, la cathédrale renaît de ses cendres et dévoile un nouveau mobilier liturgique, entre modernité et sobriété. Des artisans et ouvriers issus de multiples cœurs de métier se sont succédé à son chevet pour lui redonner toute sa grandeur. Les œuvres d'art originelles restaurées ont retrouvé leur place au cœur de l'édifice.

La cathédrale est ouverte à tous, librement et gratuitement. À sa réouverture le 8 décembre 2024, près de 100.000 visiteurs par jour se sont bousculés à ses portes. Passé cette affluence record pendant les premiers mois, le flux de visiteurs retrouve son rythme de croisière (12 millions de visiteurs par an en moyenne). Pour limiter le temps d'attente et rendre votre visite plus agréable, il est possible de réserver un accès en ligne en amont de votre venue sur une plateforme dédiée . Le parcours à l'intérieur de l'édifice dure environ 30 minutes. La visite est commentée par un audioguide ou une application mobile (les visites de groupe reprennent en juin 2025). Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer une bougie. L'offrande est fixée à 2 euros . En complément de la visite gratuite, il est possible de découvrir le trésor de la cathédrale. Cet espace rénové met en lumière des objets précieux et sacrés utilisés lors des célébrations (tarif plein à 12 euros , tarif réduit à 6 euros ).

De précieux souvenirs de la cathédrale Notre-Dame sont accessibles à partir de 5 euros

Située en fin de déambulation, côté Seine, la boutique de souvenirs de la cathédrale Notre-Dame permet aux fidèles comme aux touristes de conserver un souvenir unique de leur visite. Certains objets sont à l'effigie de l'édifice, ou dédiés au culte, et d'autres sont inspirés par les œuvres culturelles liées à la cathédrale. Les admirateurs du monde entier peuvent également consulter la boutique en ligne . Voici quelques exemples de souvenirs proposés:

La médaille souvenir officielle de la réouverture de Notre-Dame. Cette pièce de collection de 34 millimètres de diamètre est gravée à la date du 8 décembre 2024, jour de la réouverture de la cathédrale. On peut y admirer la façade occidentale de Notre-Dame de Paris. Elle est fabriquée à Saumur (Maine-et-Loire) par un artisan labellisé Entreprise du patrimoine vivant et reconnu comme l'un des derniers maîtres médailleurs de France. Son prix est de 5 euros .

Un coffret de 3 bougies pour réchauffer votre intérieur. Ces veilleuses de couleur crème au design épuré sont ornées du logo emblématique de Notre-Dame de Paris. Composées d'huile de soja, elles apportent une douce lumière à votre foyer. Elles sont le fruit du savoir-faire quasi centenaire de la Ciergerie de Lourdes. Chaque coffret est vendu 10 euros .

Un chapelet raffiné. Le chapelet officiel de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris se compose de perles de verres blanches ovales. Le cœur, la croix et la chaîne sont en laiton argenté. La Vierge du Pilier, statue emblématique de la cathédrale, est représentée sur le recto du cœur. Cet objet au style unique et délicat coûte 12 euros . Il est fabriqué par l'artisan italien Ghirelli, établi en Vénétie. Il est présenté dans une jolie boîte cadeau reproduisant la façade de la cathédrale.

«Rebâtir Notre-Dame de Paris», le livre officiel de la restauration. Ce magnifique ouvrage au prix de 49,90 euros retrace le chantier titanesque de la renaissance de Notre-Dame de Paris. Richement illustré par plus de 250 photographies et plans, il livre les témoignages exclusifs des compagnons, artisans d'art, architectes et ingénieurs ayant œuvré pour redonner vie au chef-d'œuvre gothique.

Des souvenirs immortalisant l'architecture de Notre-Dame de Paris . Au rayon papeterie de la boutique, vous trouvez de nombreux objets à l'effigie de la cathédrale, dont un marque-page ( 3,50 euros ) et des cahiers (à partir de 5 euros ). Le rayon jouets propose une maquette 3D en carton (à 39,90 euros ) pour rebâtir Notre-Dame de Paris de vos mains.

Les mélomanes ont le choix entre plusieurs supports audio ou vidéo de concerts enregistrés dans la cathédrale (notamment un récital de Bach au Grand Orgue de Notre-Dame de Paris, à 22 euros ). Des accessoires de mode et un roman policier complètent la sélection proposée à la boutique de Notre-Dame de Paris. Tous les achats contribuent à la restauration et à la vie de l'édifice.

50 pierres originelles de la cathédrale ont récompensé les contributeurs à la restauration de Notre-Dame La Fondation du patrimoine a organisé un jeu-concours inédit en mars 2025, pour tenter de gagner une pierre provenant des décombres de la cathédrale. Au total, cinquante petits pavés de 7 centimètres de côté recouverts d'une plaque de laiton authentifiant leur provenance ont été mis en jeu. Pour participer, il suffisait d'effectuer un don d'au moins 40 euros à la Fondation du patrimoine. Le tirage au sort s'est déroulé le 15 avril, jour anniversaire de l'incendie du célèbre monument. Les fonds collectés sont destinés à financer la rénovation d'édifices religieux partout en France. La Fondation du patrimoine reçoit des dons tout au long de l'année. Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôts.

