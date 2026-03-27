Énergie : censé alléger la facture, le changement d'heure produirait désormais l'effet inverse

Aujourd'hui, la généralisation des lampes LED a fait chuter la part de l’éclairage dans la facture d’électricité. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)

Historiquement, le changement d’heure a été adopté pour faire des économies d’énergie sur l’éclairage. Mais dans les faits, quel est impact réel de cette mesure qui bouleverse les horloges deux fois par an ? En réalité, plusieurs études tendent à montrer que le changement d’heure serait aujourd’hui devenu contreproductif, comme l'explique SeLoger .

Un intérêt devenu très limité

Le changement d’heure remonte à 1975 en France. Il s'agit d'une conséquence du choc pétrolier dont le but était de profiter davantage de la lumière du jour, afin de réduire l’usage de l’éclairage artificiel. Celui-ci constituait alors une part importante dans la facture d’électricité des ménages. Bien que modestes, les économies se sont fait ressentir sur plusieurs décennies.

Mais aujourd’hui, la situation a radicalement changé. D'abord, car la généralisation des lampes LED a fait chuter la part de l’éclairage dans la facture d’électricité. Elle est désormais dominée par le chauffage, la climatisation et les appareils électroniques. L’ADEME estime que le changement d’heure a permis une économie de 351 GWh en France en 2018, mais ce chiffre est en diminution constante. D'autant que nous dépendons de moins en moins de la lumière naturelle, que nous vivons de façon moins homogène et que nos appareils électroniques fonctionnent toute la journée.

Un arrêt globalement demandé

Au-delà, il apparaît aujourd’hui que les effets négatifs du changement d'heure pèsent plus lourd que ses effets positifs. L’heure d’hiver rend les matinées plus sombres, ce qui amène à allumer le chauffage et les lumières plus tôt. À l’inverse, l’heure d’été rend les soirées plus longues, ce qui pousse à utiliser davantage la climatisation ou les ventilateurs. Les désavantages ne sont d’ailleurs pas qu’énergétiques, puisque le changement d’heure peut aussi perturber le sommeil et le rythme biologique, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

Tout cela a déjà amené les pouvoirs publics à remettre en question l’intérêt du changement d’heure. Il a déjà été supprimé dans plusieurs pays comme l'Islande, l'Egypte ou la Turquie. 83,7 % des Français et 84 % des Européens sont également pour son arrêt définitif. Initialement prévue pour 2019 puis 2021, la fin du changement d'heure a toutefois été repoussée indéfiniment depuis la pandémie.