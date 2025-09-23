Électricité : les heures creuses vont être déplacées à partir du 1er novembre 2025

Enedis va progressivement modifier le placement des heures creuses à partir du 1er novembre 2025. (illustration) (NG)

Près de 11 millions de Français sont concernés. À partir du 1er novembre 2025, le placement des heures creuses va évoluer pour mieux s'adapter aux « enjeux du réseau et à l’évolution du mix électrique (développement de la production solaire) » , indique la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans un communiqué . « Cela conduira Enedis à déplacer une partie des heures creuses, qui sont pour certaines placées à de mauvais moments de la journée, vers les heures de début d’après-midi où l’énergie est abondante et peu chère particulièrement dans la période estivale » , détaille l'organisme.

Au moins 2 heures creuses l'après-midi en été

Le nombre total d'heures creuses restera identique, soit 8 heures par jour. Mais, pour une grande majorité des clients ayant choisi cette option, au moins 2 heures creuses seront placées entre 11 h et 17 h, toute l'année ou au moins durant l'été (du 1er avril au 31 octobre). La CRE précise que « tous les clients conserveront au moins 5 heures creuses la nuit » .

Pas de panique si vous êtes concerné par ce changement. Votre fournisseur vous informera de vos nouvelles heures creuses au moins un mois en amont. Vous aurez donc le temps de vous préparer et, si besoin, de reprogrammer vos appareils pour profiter au maximum du nouveau planning. Pour rappel, vous ne pouvez pas choisir vous-mêmes vos plages d'heures creuses. C'est le gestionnaire du réseau (Enedis ou l’opérateur local) qui les fixe.

Il faudra reprogrammer vos appareils

« Parmi ces 14,5 millions de clients bénéficiant d’une offre tarifaire basée sur une option HP/HC, 3,5 millions ont déjà des heures creuses respectant les nouvelles règles. Le changement concernera donc les 11 millions de clients restants » , indique la CRE. Cette opération d'envergure va donc prendre du temps puisqu'il faut modifier tous les compteurs. Elle devrait s'étaler de novembre 2025 à fin 2027.

Pour les appareils directement connectés au compteur, le client n'aura rien à faire : ils s'adapteront automatiquement aux nouveaux horaires. En revanche, si la programmation est manuelle, le client devra la mettre à jour.