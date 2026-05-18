Voitures électriques : les pièges à éviter avant d’acheter un modèle d’occasion

Avant d'acheter une voiture électrique d'occasion, les automobilistes doivent faire attention au SoH, à la réparabilité de la batterie, à la durée de garantie et à l'usure des pneus. Illustration. (Hans Rohmann / Pixabay)

Avec la flambée des prix à la pompe causée par la guerre au Moyen-Orient, l’envie de se tourner vers une l'électrique grandit chez de nombreux automobilistes. Mais face à des tarifs toujours élevés dans le marché du neuf, il peut être intéressant de se tourner vers les véhicules d'occasion pour alléger la facture. Attention toutefois à vérifier certains points avant l’achat pour ne pas être déçu, comme l'explique Franceinfo .

Un point crucial : la batterie

L’élément le plus important à regarder est la batterie, surtout sur un véhicule 100 % électrique. Pour vérifier son intégrité, le plus simple est de jeter un œil à son SoH (State of Health, ou « état de santé » en français). Il faut le réclamer au vendeur, qui peut en obtenir un auprès d’entreprises spécialisées pour quelques dizaines d’euros, ou bien parfois gratuitement chez certaines marques.

S'il représente un indicateur fondamental, le SoH ne fait cependant pas tout. « Nous avons déjà eu un cas où le SOH était de 97%, mais la batterie était finalement rincée » , souligne Alexis Marcadet, patron de Revolte, réseau de garages spécialisés dans la réparation de véhicules électriques. Et pour cause : le SoH n’est pas régi par des normes européennes et fonctionne de manière opaque. Ainsi, il faut aussi prendre en compte la réparabilité de la batterie.

Garantie et pneus

Autre point à intégrer : la durée restante de garantie. La plupart des marques offrent une durée de garantie supérieure pour la batterie (en général huit ans) par rapport aux autres pièces (plutôt trois ou quatre ans). Or, une fois la période de garantie passée, les réparations de la batterie, du chargeur ou du moteur se chiffrent en milliers d’euros. À noter cependant que le moteur des voitures électriques, plus simple, a la réputation d’être plus durable.

Enfin, l’usure des pneus est également à surveiller, selon AutoPlus . « Les voitures électriques sont souvent assez lourdes, donc les pneus peuvent avoir tendance à s'user plus vite » , souligne Pierre-Olivier Marie, spécialiste du marché automobile pour La Centrale, site spécialisé dans les ventes de voitures. Or, le coût de changement des pneus est généralement plus élevé pour les voitures électriques.