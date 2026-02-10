Augmentation du prix des cartes grises : combien allez-vous payer à partir du 1er mars prochain ?

Le prix des cartes grises va augmenter en Corse, en PACA, à l'île de La Réunion et en Nouvelle-Aquitaine au 1er mars prochain. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Attention si vous comptez prochainement acheter une voiture : le prix de la carte grise va bientôt augmenter en France. La hausse moyenne de 2,4 % sera effective à partir du 1er mars 2026, rapporte Actu Paris . Les automobilistes ne paient pas tous le même montant. Il est fixé en fonction du type de véhicule et de la région.

Le calcul du montant

Le prix total comprend une redevance pour l'acheminement du certificat (2,76 euros) et plusieurs taxes dont une fixe de 11 euros et celle sur les véhicules les plus polluants. Cette dernière est calculée en fonction de la puissance et du poids du véhicule. Cette année, l'État a choisi dans le budget de taxer plus lourdement les véhicules thermiques neufs et certains véhicules particulièrement lourds ou polluants.

Il y a aussi une taxe régionale qui dépend de la domiciliation du demandeur, et dont le maximum légal est de 60 euros par cheval fiscal. Certaines régions ont décidé d'augmenter cette taxe en 2026, ajoute RMC Conso . C'est notamment le cas de la Corse (43 à 53 euros), et de la Nouvelle-Aquitaine (53 à 58 euros), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (59 à 60 euros) et à La Réunion (57 à 60 euros).

Des disparités régionales

Certaines régions sont déjà au tarif maximum de 60 euros par cheval fiscal : le Centre-Val de Loire, le Grand-Est, la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté. L'Occitanie suit avec un prix à 54,95 euros par cheval fiscal. Le plus bas est à Mayotte : 30 euros.

La taxe régionale en Ile-de-France ne bouge pas en 2026 et reste à 54,95 euros par cheval fiscal. Par contre, les Franciliens devront dès le 1er mars s'affranchir d'une surtaxe unique de 14 euros supplémentaires par véhicule. Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir un véhicule prochainement, il existe un simulateur sur le site du service public pour savoir combien vous coûtera votre future carte grise.