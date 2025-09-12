Écran ou papier… pourquoi tourner une page vaut mieux que cliquer

Dans un monde de plus en plus numérique, les enfants apprécient toujours de tourner les pages d’un livre. (crédit: Adobe Stock)

Le fait de pouvoir tourner les pages d'un livre ou de tracer au crayon les contours des lettres donne des appuis aux élèves dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans un monde d'outils numériques, pourquoi préserver cette importance du toucher?

Lorsque les enfants entrent à l'école, l'une des techniques les plus courantes pour leur enseigner l'alphabet consiste à passer par des manipulations pratiques, comme la formation de lettres avec de l'argile ou de la pâte à modeler.

Mais à mesure que les élèves avancent en âge, la place du toucher diminue dans leur quotidien scolaire (à leur détriment). Beaucoup d'exercices de lecture deviennent numériques, et l'utilisation des claviers d'ordinateur pour écrire continue de progresser, d'autant que les outils d'intelligence artificielle (IA) sont très attractifs en matière d'édition et de composition.

Je suis linguiste et j'étudie les différences entre la lecture sur papier et la lecture numérique et la manière dont l'écriture favorise la réflexion. Avec ma collègue Anne Mangen, nous avons interrogé plus de 500 élèves du secondaire inscrits dans une école internationale d'Amsterdam (Pays-Bas) sur leurs expériences de lecture de textes imprimés par rapport celle des textes numériques. Par ailleurs, j'ai interrogé 100 étudiants et jeunes adultes aux États-Unis et en Europe sur leurs préférences en matière d'écriture manuscrite comparée à la saisie sur clavier.

Rassemblées, les réponses de ces deux études démontrent que les adolescents et les jeunes adultes continuent d'accorder de l'importance au contact physique dans leur rapport à l'écrit; elles sont riches d'enseignements importants pour les éducateurs et les parents.

La lecture et l'écriture vues par les élèves

Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils aimaient le plus dans la lecture sur papier ou l'écriture à la main, les étudiants ont manifesté leur enthousiasme sur l'importance du toucher. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point leurs perceptions à ce sujet concordaient dans les deux études.

Tenir un livre ou un instrument d'écriture entre leurs mains était important pour les élèves, c'est ce que montrent des observations comme: «On a vraiment l'impression de lire parce que le livre est entre nos mains.» ou «J'aime tenir un stylo et sentir le papier sous mes mains, pouvoir former physiquement des mots.»

Les participants à l'étude ont également commenté l'interaction entre le toucher et le mouvement. En ce qui concerne la lecture, l'un d'eux a parlé de «la sensation de tourner chaque page et d'anticiper ce qui va se passer ensuite» . À propos de l'écriture manuscrite, un participant a décrit «le fait de sentir les mots glisser sur la page» .

De nombreux étudiants ont également fait part d'avantages cognitifs. Une multitude de répondants ont évoqué la concentration, le sentiment d'immersion dans un texte ou la mémoire. En ce qui concerne la lecture imprimée, un étudiant a déclaré: « Je la prends plus au sérieux parce que je l'ai physiquement entre les mains.» Pour l'écriture, une réponse disait: «Je peux voir ce que je pense.»

Il y avait également des réflexions d'ordre psychologique. Des élèves ont ainsi écrit: «La sensation d'un livre entre mes mains est très agréable» ou: «La satisfaction d'avoir rempli toute une page à la main, c'est comme si j'avais gravi une montagne.» D'autres commentaires ont souligné à quel point le toucher permettait aux élèves de se sentir plus personnellement connectés à l'acte de lire et d'écrire. À propos de la lecture, l'un d'eux a déclaré: «C'est plus personnel parce que c'est entre vos mains.» À propos de l'écriture manuscrite, un autre a déclaré: «Je me sens plus attaché au contenu que je produis.»

Un certain nombre de répondants ont écrit que lire des livres physiques et écrire à la main leur semblait en quelque sorte plus «réel» que d'utiliser leurs équivalents numériques. Un étudiant a commenté «le caractère réel du livre». Un autre a déclaré que «cela semble plus réel que d'écrire sur un ordinateur, les mots semblent avoir plus de sens».

Nous avons demandé aux participants ce qu'ils appréciaient le plus dans la lecture numérique et dans l'écriture sur un clavier d'ordinateur. Sur plus de 600 réponses, une seule mentionnait le rôle du toucher dans ce qu'ils appréciaient le plus dans l'utilisation de ces technologies pour lire et écrire. Pour la lecture, les étudiants ont salué la commodité et l'accès à Internet. Pour l'écriture, la plus grande rapidité et le fait de pouvoir accéder à Internet étaient des réponses fréquentes.

Ce que nous dit la science sur le toucher

Ce que les élèves nous disent de l'importance du toucher reflète les conclusions de la recherche: ce sens est un moyen efficace de développer les compétences précoces en lecture et en écriture, ainsi qu'une aide pour les lecteurs et les personnes qui écrivent plus expérimentés dans leurs interactions avec l'écrit.

Les psychologues et les spécialistes de la lecture continuent de faire état d'une meilleure compréhension chez les enfants et les jeunes adultes lorsqu'ils lisent sur papier plutôt que sur support numérique, tant pour les lectures scolaires que pour la lecture de loisir. Pour les personnes qui écrivent chevronnées, les données suggèrent que passer plus de temps à écrire à la main qu'à utiliser un clavier d'ordinateur est corrélé à de meilleures capacités motrices fines.

Une récente étude menée en Norvège à l'université a comparé les images cérébrales d'étudiants prenant des notes et a révélé que ceux qui écrivaient à la main, plutôt que de taper au clavier, présentaient une plus grande activité électrique dans les parties du cerveau qui traitent les nouvelles informations et qui favorisent la formation de la mémoire.

Quelles stratégies d'apprentissage mettre en place?

Le défi pour les enseignants et les parents consiste à trouver comment intégrer le toucher dans les activités de lecture et d'écriture dans un monde qui dépend tellement des outils numériques.

Voici trois suggestions pour résoudre ce paradoxe:

Les parents et les enseignants peuvent commencer par écouter les élèves eux-mêmes. Malgré tout le temps qu'ils passent sur leurs appareils numériques, de nombreux jeunes reconnaissent clairement l'importance du toucher dans leur expérience de lecture et d'écriture. Élargissez la conversation en discutant ensemble des différences entre la lecture et l'écriture numériques et manuelles.

Ensuite, les parents peuvent trouver des occasions pour leurs enfants de lire des textes imprimés et d'écrire à la main en dehors de l'école, par exemple en les emmenant à la bibliothèque et en les encourageant à écrire une histoire ou à tenir un journal. Mieux encore, les adultes peuvent montrer l'exemple en adoptant eux-mêmes ces pratiques dans leur vie quotidienne.

Enfin, les enseignants doivent accorder davantage de place à la lecture d'imprimés et aux devoirs manuscrits. Certains se penchent déjà sur les avantages intrinsèques de l'écriture manuscrite, notamment comme aide à la mémoire et comme outil de réflexion, deux qualités mentionnées par les participants de notre enquête.

Les supports de lecture numériques et les claviers continueront à être utilisés dans les écoles et les foyers. Mais cette réalité ne doit pas occulter le pouvoir du toucher.

Par Naomi S. Baron (Professor Emerita of Linguistics, American University)

Cet article est issu du site The Conversation