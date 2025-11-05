 Aller au contenu principal
Économisez une sortie: créez votre «escape game» à la maison avec presque rien!
information fournie par Le Particulier pour Conso 05/11/2025 à 08:00
Temps de lecture: 3 min

( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )

Jouer à un « escape game » sans se ruiner, c’est possible ! Vous pouvez créer le vôtre avec quelques objets du quotidien ou télécharger des kits prêts à imprimer. Cette activité économique permet de s’amuser différemment tout en renforçant les liens en famille ou entre amis.

Les escape games continuent de séduire les Français

Arrivées en France il y a une dizaine d’années, les salles d’escape games ont rapidement conquis un large public. Aujourd’hui, on en recense 2548 réparties sur l’ensemble du territoire, selon le site spécialisé The Escapers . Le concept de ces jeux d’évasion est simple: les participants doivent résoudre une série d’énigmes et accomplir une mission dans un temps imparti.

Ce loisir est drôle mais coûteux: en moyenne il faut compter 27 euros par joueur, soit une sortie approchant les 110 euros pour une famille de quatre personnes. Toutefois, avec un peu d’imagination et en s’aidant des objets du quotidien, il est possible de recréer cette expérience chez soi, à moindre coût.

Inventer un scénario pour son espace game

Si vous êtes créatif, vous pouvez fabriquer votre propre «escape game». C’est une activité ludique et simple à réaliser. Vous pourrez en plus glisser des private jokes et intégrer des souvenirs communs à la famille ou à vos amis. Avant tout, vous devez un imaginer scénario d’escape game. Cela peut être une enquête policière, une chasse au trésor, une mission sur Mars. Tout est permis! Pour mettre en place votre partie, il vous faut un certain nombre d’objets. Vous disposez déjà probablement de tous les accessoires nécessaires à la réalisation de votre « escape game » maison. Par exemple, avec un cadenas et des boîtes à bijoux, vous pouvez confectionner un coffre à code. Vous pouvez aussi écrire des indices sur des feuilles de papier dissimulées un peu partout ans la maison. Les talkie-walkie de vos enfants peuvent servir au maître du jeu pour guider les participants lors du jeu. Pour rendre votre « escape game » le plus immersif possible, n’hésitez pas à jouer sur l’ambiance en choisissant une musique adaptée à votre thème ou en tamisant les lumières. N’oubliez pas non plus d’utiliser le minuteur de votre smartphone pour rythmer le jeu et créer de la tension.

Ces kits d’escape à imprimer à la maison permettent de varier les plaisirs

Si vous n’avez pas le temps de créer vos propres jeux ou si vous souhaitez disposer de nombreux scénarios prêts à l’emploi, vous pouvez acheter des kits à imprimer. Ils proposent des énigmes cohérentes, adaptées à tous les publics. Pour ce faire, vous téléchargez puis imprimez un kit en ligne, contenant une histoire, des énigmes, des cartes et des indices. Parmi les plus sites les plus connus, citons:

Escape Kit met à disposition des packs contenant un livret d’instructions, des énigmes colorées, des affiches de décoration et même une bande-son pour l’ambiance. Les univers sont variés et s’adressent aux enfants comme aux adultes (environ 20 euros selon le jeu).

Happy Kits propose des « escape games » mais aussi des jeux d’enquête et de murder party . L’enseigne a un catalogue dédié aux enfants de 6 ans plus avec des jeux spécialement conçus pour des anniversaires ou des soirées entre amis (de 20 à 35 euros ).

• Le site Lescapeur.com répertorie 30 « escape game s» totalement gratuits comprenant des jeux à imprimer et même des parties en ligne pour les joueurs solo.

Les «escape games» les plus originaux en France

A Toulouse, HintHunt vous embarque à bord d’un sous-marin. Le pitch est simple: un sous-marin allié a disparu et vous êtes la prochaine cible. Vous devez armer vos torpilles et localiser l’ennemi avant d‘être tué à votre tour... Cet escape coûte de 22 à 32 euros par joueur).

Le Joker prépare un nouveau plan machiavélique et la Batcave a été infiltrée... Situé à Paris, Batman Escape nous transporte au cœur de Gotham City. Les décors sont impressionnants et reflètent parfaitement l’ambiance DC Comics ( 36 euros par personne).

À Lyon, A Maze In Game propose «Le Cabinet de Curiosités». Les services secrets du renseignement enquêtent sur le chef de la section spéciale du KGB. Votre commando d’élite part à ses trousses ( 50 euros pour deux joueurs, dégressif au-delà).

