 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eau chaude : ces astuces pour diviser votre facture annuelle par trois
information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/11/2025 à 16:24
Temps de lecture: 2 min

L’eau chaude coûte en moyenne 270 euros par an aux Français, avec une dépense majoritairement enregistrée durant l’hiver. Illustration. (Raman1100 / Pixabay)

L’eau chaude coûte en moyenne 270 euros par an aux Français, avec une dépense majoritairement enregistrée durant l’hiver. Illustration. (Raman1100 / Pixabay)

En moyenne, l’eau chaude coûte 270 euros par an à un ménage, avec un coût qui se concentre essentiellement sur l’hiver. Or, grâce à quelques techniques et investissements, il est possible de réduire sa facture de près d’un tiers.

Le froid ne fait pas qu’augmenter la facture de chauffage. Il augmente aussi celle liée à la consommation d’eau chaude. L’eau qui entre dans le chauffe-eau est plus froide en hiver et nécessite donc plus d’énergie pour être chauffée, d’autant que les tuyaux viennent la refroidir davantage. La plupart des ménages prennent aussi plus de douches chaudes et y restent plus longtemps. Heureusement, il existe des techniques pour réduire significativement sa facture, comme l’explique RMC Conso , samedi 22 novembre 2025.

Bien s’équiper

La première de ces techniques consiste parfois à simplement appuyer sur un bouton. Il arrive en effet régulièrement que le chauffe-eau soit mal réglé et chauffe trop. Or, une température entre 50 et 55 °C suffit largement. Elle se règle sur le thermostat électronique de l’appareil, ou en faisant intervenir un plombier.

En parallèle, il est aussi conseillé d’investir dans une couverture isolante pour son chauffe-eau. Elle coûte une quarantaine d’euros et permet au froid de l’air extérieur de ne pas impacter le ballon et l’eau chaude qui s’y trouve. Pour limiter encore plus cet effet, il est même possible d’isoler ses tuyaux. Autre installation possible : celle d’un réducteur de pression. Cette petite pièce qui coûte une trentaine d’euros permet d’éviter les écoulements, les éclaboussures et toute consommation excessive d’eau. Alternativement, il existe à partir d’une cinquantaine d’euros des douchettes économes pour consommer moins d’eau lorsque l’on prend sa douche. Enfin, il y a aussi des mitigeurs thermostatiques à limiteur de température.

Une facture réduite d’un tiers

Grâce à ces investissements, il serait possible de faire des économies non négligeables, d’après l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Alors que l’eau chaude coûte en moyenne 270 euros par an, avec une dépense majoritairement enregistrée durant l’hiver, l’application de l’ensemble de ces gestes permettrait d’économiser 90 euros. Ce qui revient purement et simplement à réduire sa facture d’un tiers.

À ces gestes, l’Ademe recommande aussi d’ajouter l’entretien régulier de son chauffe-eau. S’il est obligatoire pour les chaudières au gaz, au fioul et au bois, il est optionnel pour les modèles électriques. Or, une révision régulière et un détartrage tous les deux à trois ans permet de limiter le risque de fuite et de s’assurer de l’efficacité du pouvoir chauffant de l’appareil. Enfin, en cas d’absence prolongée, il peut être intéressant de le couper.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Une assurance santé permet de faire face aux dépenses imprévues. ( crédit photo : Getty Images )
    Quel budget pour assurer votre compagnon à 4 pattes?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 25.11.2025 16:30 

    Les frais médicaux représentent un poste de dépense important pour les propriétaires d'animaux. En cas d'accident ou de maladie, la facture peut rapidement atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Souscrire une assurance santé pour votre ... Lire la suite

  • Près de 33 % des automobilistes qui mettent leur véhicule en location parviennent à gagner plus de 500 euros mensuels. Illustration. (Geralt / Pixabay)
    Louer sa voiture à un particulier : une pratique en vogue qui peut rapporter plus de 500 euros par mois
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 25.11.2025 12:43 

    Entre 2021 et 2025, le nombre d’automobilistes français qui louent leur véhicule à des particuliers a explosé. De plus en plus plébiscitée, cette solution leur permet parfois de gagner plusieurs centaines d’euros par mois. Du côté des loueurs, nombreux sont ceux ... Lire la suite

  • La livraison des livres est payante pour les casiers mais pourrait être gratuite s'ils sont récupérés aux caisses de supermarchés. (crédit : Adobe Stock)
    Loi sur le prix unique du livre : quand Amazon abolit le sens des mots
    information fournie par The Conversation 25.11.2025 12:00 

    En parlant comme les libraires, en utilisant leurs concepts et leurs valeurs, Amazon brouille tous les repères, allant jusqu'à se faire le défenseur de la loi Lang, qui visait à protéger les libraires contre les pouvoirs des mastodontes de la grande distribution. ... Lire la suite

  • Il est possible de se faire du bien sans casser sa tirelire. ( crédit photo : Getty Images )
    Comment partir une semaine en stage bien-être pour moins de 400 euros?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 25.11.2025 08:30 

    Pour se ressourcer, les Français participent de plus en plus souvent à des séjours sportifs, de méditation ou encore à des ateliers de nutrition. En demi-pension ou en pension complète, voici une liste de lieux et d’activités pour se faire du bien sans miner son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank