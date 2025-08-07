Draisienne, tricycle ou trottinette: quel engin pour votre enfant?

(A chaque jeune enfant son engin pour se déplacer : comment choisir pour Noël entre draisienne, tricycle et trottinette enfant ? - Crédit photo : Adobe Stock)

À l'âge de l'apprentissage de la mobilité, nombreux sont les enfants qui aiment expérimenter les premières sensations de vitesse avec le déplacement sur roues. Vous hésitez encore entre draisienne, tricycle ou trottinette pour votre bambin? On vous dit tout pour remplir votre hotte de cadeaux pour enfants avec le meilleur engin.

La draisienne: vers l'apprentissage de la stabilité

La draisienne, autrement appelée «machine à courir» est un vélo sans pédales, inventé en Allemagne en 1817 et adapté aux jeunes enfants entre 2 et 5 ans. Idéale pour la coordination entre les membres supérieurs et inférieurs, elle permet aux enfants de se propulser avec leurs pieds tout en apprenant à garder l'équilibre grâce au juste maniement du guidon. Très intuitive, la draisienne remportera beaucoup de succès auprès des enfants avides de mobilité et d'autonomie.

Son avantage : elle dispense l'enfant de passer par l'étape des roues stabilisatrices (petites roues). En effet, avec son guidon, sa selle et ses deux roues, la draisienne est la transition naturelle pour les enfants vers le vélo à pédales. C'est justement ce que propose Decathlon (partenaire The Corner*) avec son modèle 2 en 1 Discover 900 bleu ( 200 euros ) qui sera durable car il permet à l'enfant de passer en douceur de la draisienne au vélo, quand il est prêt et ce, en quelques secondes et sans outil!

Le tricycle: quand l'enfant se lance... avec prudence

Le tricycle est l'engin à 3 roues à privilégier pour un enfant prudent, qui prend son temps dans l'apprentissage de la mobilité sur des roues. Classique et ludique, le tricycle s'adresse aux jeunes enfants âgés entre 2 et 4 ans, qui apprécieront notamment un modèle avec un panier ou un chariot à l'arrière où placer leurs jouets préférés ou le goûter pendant la balade.

Pour un tricycle évolutif qui accompagne l'enfant dans ses apprentissages, le Tricycle Explorer 4 en 1, vendu 149,99 euros chez Oxybul (partenaire The Corner*) est un modèle complet 100% évolutif qui commence par le tricycle pour bébé avec harnais, la draisienne, le modèle assisté avec la canne directionnelle et le tricycle autonome : ainsi, l'enfant peut en profiter entre 10 mois et 5 ans.

Connaissez-vous le modèle hybride du vélo d'équilibre? Avec ses 4 roues, son absence de pédales, cet engin traditionnel accessible à partir de 20,23 euros chez Cdiscount (partenaire The Corner*), est particulièrement adapté aux tout-petits qui peuvent évoluer en toute confiance dans leurs déplacements, aussi bien à l'intérieur que dehors au parc. Une idée de cadeau pour enfant toute trouvée!

La trottinette enfant: la mobilité pour faire comme les adultes

Cet engin amusant qu'est la trottinette enfant (ou patinette) est disponible en 2 ou 3 roues pour permettre à l'enfant d'avancer à la force de ses jambes en se tenant debout un peu en hauteur sur la plateforme. La trottinette enfant peut être pratiquée à partir de 3 ans, sous la surveillance des parents, comme avec tout engin pouvant prendre de la vitesse. Les modèles à 3 roues (2 devant et 1 derrière) à direction par appui sont plus faciles à orienter pour l'enfant qui n'a qu'à se pencher du côté souhaité pour indiquer tout naturellement à sa trottinette la bonne direction à prendre.

Ses points forts: la coordination requise pour son fonctionnement est moindre qu'avec une draisienne. De plus, son faible encombrement, son poids léger et les modèles pliables permettent de la ranger facilement et de la transporter en voiture pour le week-end ou les vacances. Une fois la technique maîtrisée, l'enfant pourra continuer avec un modèle plus grand et plus solide.

Dans une fratrie, vous aurez des enfants à l'agilité et aux développements physiques différents, ce qui ne vous permettra pas forcément de transmettre l'engin de l'aîné à ses frères et sœurs. Pour éviter de laisser de côté un équipement encore en bon état et de le stocker chez vous, pensez aux ventes périodiques de modèles d'occasion chez Trocathlon ou Trocvélo qui vous permettront de constituer une cagnotte pour votre prochain achat parmi une large gamme de produits sur roues pour enfants.

A savoir Combien coûte un équipement sécurité pour enfant? Le casque pour enfant est à partir de 9,95 euros et le kit de protections pour genoux, poignets et coudes se déniche dès 9,95 euros chez Decathlon. Il est également possible de se les procurer à moindres frais dans les magasins de seconde main ou sur les sites dédiés en préférant peut-être la rencontre physique avec le vendeur pour s'assurer de la bonne taille des accessoires enfant repérés, très importante en matière de sécurité.

Selon l'âge de votre enfant, la motricité et les préférences de votre enfant, vous pourrez opter au choix pour une draisienne, un tricycle ou une trottinette. Certains modèles combinés proposent des versions évolutives, présentant ainsi une certaine économie dans le temps grâce à une utilisation prolongée.

L'essentiel est d'apprendre à son enfant dès ses débuts les notions de plaisir et de prudence. Avec des dispositifs gouvernementaux déployés à l'école comme «Savoir rouler à vélo», c'est encore mieux d'acquérir les notions de base assez tôt.

