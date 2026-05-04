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Flambée des prix des carburants : les ventes de voitures électriques explosent en France
information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/05/2026 à 12:55
Temps de lecture: 1 min

Les ventes de voitures électriques bondissent depuis le début de l'année. (illustration) (ANDREAS160578 / PIXABAY)

Les ventes de voitures électriques bondissent depuis le début de l'année. (illustration) (ANDREAS160578 / PIXABAY)

Le marché de la voiture électrique bénéficie pleinement de la flambée des prix des carburants. Les ventes ont ainsi grimpé de 48 % sur les quatre premiers de l'année par rapport à la même période en 2025.

La flambée des prix des carburants fait les affaires de la voiture électrique. Les ventes de ce type de véhicules ont en effet explosé depuis le début de l'année. D'après les chiffres de la Plateforme automobile (PFA) , organisme qui représente les 3 500 entreprises du secteur automobile en France, elles ont augmenté de 48 % sur les quatre premiers de l'année par rapport à la même période l'année dernière. Au total, 148 302 voitures électriques ont été vendues sur ces quatre mois, ce qui représente 27,5 % du total des ventes, contre seulement 18,2 % en 2025.

Les prix à la pompe, avec un litre à plus de deux euros actuellement pour l'essence et le diesel, semblent donc convaincre de plus en plus de Français de passer à l'électrique. Les constructeurs qui ont misé sur cette motorisation en profitent pleinement. Tesla, à la peine il y a encore quelques mois en raison des prises de position d'Elon Musk, a vu ses ventes bondir de 112% en ce début d'années. Et ce n'est peut-être qu'un début.

Carburants
Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques
© Boursorama avec Newsgene
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