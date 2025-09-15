Des canapés à 15 000 euros : RH, le géant américain du design haut de gamme débarque à Paris

L'entreprise californienne d'ameublement RH a pris ses quartiers au 23, avenue des Champs-Élysées. (illustration) (Pixabay / jplenio)

RH (Restoration Hardware), entreprise californienne d'ameublement haut de gamme, a pris ses quartiers à Paris. Elle s'est installée au 23, avenue des Champs-Élysées, succédant ainsi à Abercrombie & Fitch, rapporte BFM Business . Cette impressionnante galerie de sept étages comprend bien plus que des meubles : on y trouve des objets d'art, des antiquités, un bar-lounge ou encore un restaurant baptisé « Le Petit RH », servant du caviar avec une vue imprenable sur la capitale.

Côté prix, des canapés ou des lits sont proposés à près de 15 000 euros, détaillent nos confrères. L'enseigne, devenue la première chaîne américaine de mobilier haut de gamme, s'adresse donc à une clientèle particulièrement aisée.

« Comme Shein dans la mode »

Une présence qui ne fait pas l'unanimité. Selon Isabelle Dubern-Mallevays, ancienne directrice artistique chez Dior Maison, RH s'apparente, malgré les apparences, à de la « fast déco ». « Comme Shein dans la mode, RH fonctionne sur la logique de la copie et de la production de masse », affirme-t-elle auprès de BFM Business .

Elle alerte également sur la sauvegarde des ateliers français et européens face à la menace de la production de masse.