Decathlon City : comment l'enseigne tente de séduire les citadins dans ses mini-magasins

Decathlon City, qui a ouvert un magasin à Paris mercredi 27 août, cherche à séduire les citadins en s'installant dans leur quartier. (illustration) (Dubajjo / Pixabay)

C'est le petit frère de Decathlon et il commence à se faire une place sur le marché français. La filiale Decathlon City s'implante peu à peu dans les grandes villes en France, rapporte Le Parisien mercredi 27 août. Il en existe déjà à Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille et à Paris. La marque veut ainsi séduire les citadins en s'installant dans leur quartier.

Cibler les quartiers des sportifs

Le dernier Decathlon City a pris ses quartiers dans la rue de Rennes à Paris au sein d'un magasin Boulanger, enseigne appartenant aussi au groupe Mulliez. Il a ouvert mercredi 27 août. « L’objectif est de se trouver à vingt minutes à pied des habitants de la capitale » , a expliqué Antony Brandstaedt, responsable Decathlon Paris et Ile-de-France.

Avant de choisir un emplacement, une analyse très fine de la population et du nombre de passants est réalisée. Le petit nouveau de la rue de Rennes n'a pas fait exception. « Un tiers des habitants du quartier courent et un tiers vont à la salle de sport » , a argumenté Antony Brandstaedt. Mais cette stratégie n'est pas gagnante à tous les coups : le point de vente de la rue du Commerce à Paris (XVe) a fermé au bout de deux ans.

Seulement 3 500 références et 20 salariés

Le Decathlon City de la rue de Rennes occupe une surface de seulement 700 m2 et embauche vingt salariés. 3 500 références sont disponibles. Les clients retrouvent leurs rayons fétiches : vélos, fitness, running... On peut y réparer son deux-roues et trouver la basket idéale grâce aux conseils personnalisés d'un expert. « On a voulu se rapprocher de l’offre de services d’un petit spécialiste » , a précisé le directeur Maxime Niziolek.

En ouvrant des points de vente aux airs de commerce de proximité, Decathlon pourrait confirmer son bon début d'année. Son chiffre d'affaires connaît une hausse de 4 % depuis janvier.