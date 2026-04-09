De la salle de sport à la mâchoire: ce que le «looksmaxxing» révèle sur la masculinité moderne

Les jeunes hommes et les adolescents apprennent à considérer leur visage et leur corps comme des projets à évaluer et à optimiser.

Sur les réseaux sociaux tels que Reddit, Instagram et TikTok, les mâchoires sont disséquées, les pommettes comparées et les «défauts» perçus répertoriés. Des vidéos et des reels massivement visionnés aident les utilisateurs à classer leurs visages et à identifier les points à améliorer. Ils donnent également des conseils sur la meilleure façon de se muscler, de maigrir, de se refaire une beauté et de devenir plus désirable et plus masculin.

Cette pratique croissante d'auto-examen ritualisé, et la litanie de «solutions» qui l'accompagnent, est connue sous le nom de «looksmaxxing» (maximisation de l'apparence).

Ces «solutions» vont de pratiques bizarres mais banales comme le «mewing», qui consiste à aplatir continuellement la langue contre le palais pour affiner la mâchoire, à des pratiques bien plus dangereuses comme le «bone-smashing», qui consiste à tapoter de manière répétée les os du visage avec des objets solides comme une bouteille ou même un marteau afin de les forcer à s'affiner pour obtenir un look bien défini.

Pour les chercheurs qui, comme nous, étudient la masculinité et les réseaux sociaux, ce phénomène suggère qu'un aspect de la masculinité pourrait nécessiter une analyse critique approfondie. Nos travaux examinent l'essor de la culture de la beauté masculine, les exigences qui l'accompagnent, le travail esthétique croissant que les hommes consacrent à leur apparence et les pressions culturelles qui façonnent les jeunes hommes d'aujourd'hui.

Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il existe un schéma commun. Alors que les voies traditionnelles menant au statut masculin, telles qu'un emploi stable, l'accession à la propriété et les relations de couple durables, sont retardées ou semblent hors de portée, le corps devient un lieu de contrôle, un lieu où se réapproprier le pouvoir et sculpter une nouvelle vision de la virilité moderne.

L'apparence devient l'un des rares domaines où le contrôle semble encore possible.

Au cœur de la culture du «looksmaxxing»

Si certaines de ces pratiques qui occupent désormais les jeunes hommes et les garçons sont assez inoffensives, la popularité du «looksmaxxing» soulève toutefois des inquiétudes.

Les «looksmaXXers», comme ils se désignent eux-mêmes, organisent leurs efforts à travers des systèmes de classement intensifs et des hiérarchies pseudo-scientifiques. Par exemple, des guides en ligne encouragent les utilisateurs à mesurer la symétrie faciale, la largeur de la mâchoire et l'«inclinaison canthale» (l'angle formé par les yeux par rapport aux pommettes) comme si l'attrait masculin pouvait être quantifié à l'aide de mesures techniques.

D'autres affirment que «rien ne peut améliorer un visage plus rapidement que la perte de graisse corporelle» et fournissent des instructions pour obtenir un «visage mortel» (argot désignant une personne exceptionnellement belle).

Ces normes et systèmes de classement exigeants reproduisent souvent des hiérarchies raciales et sociales profondément enracinées en mettant en avant «le corps de Chad» ou l'archétype du «mâle alpha» (un homme blanc, musclé, agressivement dominant et aisé).

Ces dernières années, le «looksmaxxing», initialement confiné aux espaces marginaux des incels et à la « manosphère » en ligne au sens large, où des communautés d'hommes débattent de leur statut à travers des croyances souvent misogynes sur les femmes, a été édulcoré pour la consommation publique. À mesure que ce concept s'est imposé dans la culture numérique dominante, ces pressions empiètent de plus en plus sur la vie des jeunes hommes et des garçons.

Sa logique organisationnelle est simple. Afin de réaffirmer leur pouvoir et de retrouver leur place en tant que citoyens «virils», il est nécessaire de se conformer à des normes esthétiques spécifiques par le biais d'une série de pratiques de soins corporels.

Alors que de nombreux jeunes hommes s'opposent à l'égalité des sexes et la présentent comme un désavantage pour les hommes, le looksmaxxing offre une explication séduisante à l'exclusion: vous présentez simplement un déficit esthétique, et cela peut être corrigé.

La masculinité à l'ère de l'incertitude

Pour comprendre pourquoi le «looksmaxxing» a gagné en popularité, il faut regarder au-delà des réseaux sociaux et s'intéresser aux conditions plus générales qui façonnent la vie des jeunes hommes.

Pendant une grande partie du XXe siècle, le statut masculin était étroitement lié au modèle du soutien de famille, selon lequel l'autorité et le statut des hommes découlaient d'un emploi stable et de leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Ce modèle s'est progressivement érodé.

Dans une grande partie du monde industrialisé, les parcours professionnels stables ont cédé la place à une économie basée sur les contrats ou les petits boulots et à des opportunités d'emploi moins sûres. L'essor de l'intelligence artificielle a encore intensifié les inquiétudes liées à l'emploi, alors que les jeunes hommes sont confrontés à un marché du travail où des secteurs entiers de l'emploi de bureau sont instables

D'autres marqueurs de statut de l'âge adulte se sont également érodés. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins susceptibles d'être propriétaires d'un logement, sont confrontés à des niveaux plus élevés de précarité économique et s'engagent plus tardivement dans des relations amoureuses, une part croissante de jeunes hommes déclarant n'avoir que peu ou pas d'expérience en matière de rencontres amoureuses.

À mesure que les fondements économiques et sociaux de la masculinité traditionnelle s'affaiblissent, les schémas culturels associant les hommes à une relation de couple garantie, au pouvoir et à l'autorité sont devenus moins évidents. Ces changements s'accompagnent également d'une évolution des attitudes envers le genre.

Selon Ipsos, près d'un tiers des hommes de la génération Z dans le monde estiment qu'une épouse doit obéir à son mari, ce qui suggère une résurgence des visions hiérarchiques des relations entre les sexes chez certains jeunes hommes.

Dans ce contexte, le «looksmaxxing» présente les barrières structurelles comme des lacunes individuelles. On fait croire aux jeunes hommes que la reconnaissance et le statut social peuvent être retrouvés simplement en investissant dans leur apparence. Il s'agit notamment d'affiner la mâchoire, de se muscler et de cultiver le très convoité «regard de chasseur», un regard enfoncé, en amande, avec une paupière supérieure à peine visible et aucun blanc sous l'iris, souvent associé à l'intensité et à la confiance.

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Le commerce de l'auto-optimisation

Les plates-formes de réseaux sociaux et les industries concernées (notamment les entreprises de soins de la peau pour hommes) tirent profit de l'obsession des jeunes hommes pour la perfection, souvent sans mentionner, ou très peu, les conséquences physiques, sociales, émotionnelles ou économiques qui accompagnent ces pratiques esthétiques, sans parler des problèmes structurels qui les sous-tendent.

L'anxiété masculine est monétisée sous forme de compléments alimentaires, de coaching sportif et d'interventions esthétiques, notamment des routines de soins de la peau en plusieurs étapes et d'injections intensives.

Dans cet environnement axé sur l'apparence et saturé de messages de marque, la masculinité devient un atout concurrentiel à acquérir. Les garçons et les jeunes hommes sont progressivement devenus un segment démographique très rentable, les entreprises et les marques redoublant d'efforts pour leur proposer des publicités et des offres de produits qui leur sont spécifiquement destinées.

Selon un leader mondial de l'intelligence économique, des études de marché et des analyses de consommation, le secteur des produits de beauté et de soins de la peau pour hommes représentera plus de 5 milliards de dollars américains en 2027.

La question n'est désormais plus de savoir si les jeunes hommes s'intéresseront aux «looksmaXXers» et investiront dans ce domaine, mais jusqu'où ils iront pour atteindre le prestige professionnel, social, sexuel et économique auquel ils aspirent.

Par Jillian Sunderland (PhD candidate in Sociology, University of Toronto) et Jordan Foster (Assistant Professor, Sociology, MacEwan University)

Cet article est issu du site The Conversation